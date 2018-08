Disfruta de cumbia psicodélica a cuatro manos

Filip Lewin y Woope, un dueto afincado en la Ciudad de México pero con sus orígenes en Colombia, llega por primera vez a Guadalajara para una serie de conciertos esta semana. Filip Lewin platicó sobre lo que tocarán en estas presentaciones: “Hay algunas composiciones nuestras, las otras son repertorio de guitarristas y compositores jóvenes colombianos, como Sebastián Cruz o Ernesto Teto Ocampo”. Del origen de este proyecto, compartió: “Soy mitad colombiano y mitad belga. Llegué por razones personales a México, hace año y medio. Llegué con ganas de armar este proyecto y buscando alguien que tocara los ritmos colombianos, y que tocara el tambor alegre, el instrumento típico de la costa colombiana”.

Así fue como encontró a Camilo Barrero. El formato de dúo es básico, pero puede crecer según las circunstancias: “Surgió como este dúo, pero lo que nos interesa es compartir y traer invitados: a veces es dúo, a veces trío, cuarteto o quinteto en función de lo que nos presenta y lo que podemos hacer. En esta ocasión vamos como dúo, estamos contentos porque tenemos un repertorio electrónico también”.

De su estilo, Filip afirmó: “Nueva visión de la música colombiana, donde hay una mezcla clara entre el folclor: puya, mapale, chandé, currulao, ritmos folclóricos colombianos de la costa del Caribe como de la costa del Pacífico, entremezclados en el jazz, punk, rock. Se crea una mezcla bastante particular. Las adaptaciones que hemos hecho de todo esto se conjuga con una visión de música psicodélica, de baile y de fiesta. Le damos ese color. El otro elemento importante es la improvisación.

En cuanto a sus formaciones, el músico dijo: ““Siempre he sido un rockero, empecé a los 11 años tocando guitarra eléctrica con los clásicos del rock. Eso me permitió guardar un espíritu rockero que todavía es claro en mí. Después estudié guitarra clásica, estudié en Bélgica, también soy maestro, estudié pedagogía. Eso me ha permitido tener varios lenguajes y jugar entre diferentes cosas, lo que me parece interesante del proyecto: que no solo sea cumbia, rock e improvisación… Camilo estudió música en Bogotá, vino a México donde hizo maestría en etnomusicología. Tuvo un acercamiento muy fuerte en el folclor y a la música popular colombiana, musical e intelectualmente para entender los procesos socioculturales. Nos encontramos con un recorrido relativamente parecido: un aprendizaje académico y un interés por la música popular”.

Filip Lewin y Woope lanzaron un EP el diciembre pasado: ya planean producir más material, tanto electrónico como en cuarteto: “Queremos hacer como lo hacían los viejos jazzeros: poner un micrófono y tocar, no hacer un trabajo de estudio donde cada uno graba por separado. Queremos tocar todos juntos y grabarlo, implica que el trabajo ya está preparado”.

En su estancia en México Filip ha estado en contacto con la cumbia mexicana, un lenguaje musical diferente al colombiano: “Es un aprendizaje: en la cumbia me interesa ver lo diferente que la tocamos en Colombia y acá. Me interesa asimilarlo y hacer algo, integrarlo a mi lenguaje. Eso está en camino. Me interesa el son jarocho, la música de banda”.

ASISTE

Filip Lewin y Woope en Guadalajara: 9 de agosto en Pare de Sufrir; 10 de agosto en La Habanera; 11 de agosto en la Estación del Tren Ligero y como teloneros de Silverio en Foro Independencia; 12 de agosto en Vía Libertad.