Blumhouse acaba de anunciar que Mike Flanagan será el encargado de desarrollar un nuevo capítulo de la saga de El Exorcista. Esta decisión buscará retomar el éxito en este tipo de historias luego de la decepción que causó "El Exorcista: Creyentes".

Los planes iniciales eran que la película del 2023 iniciara una trilogía dentro de la saga, sin embargo, parece que la inclusión de Flanagan en el proyecto provocará un cambio de rumbo. La intención será que Mike diseñe abiertamente la historia que vuelva a llenar de horror a los espectadores.

Se rumora que, pese al brusco cambio de mando, el universo original siga siendo el mismo. Aunque parece que Flanagan puede ofrecer una versión radical en la cual nuevas personas sean poseídas y los sacerdotes luchen con varios entes demoníacos.

¿Quién es Mike Flanagan?

Es un director y productor de cine de 46 años nacido en Salem, Estados Unidos. Como director, su filmografía incluye las películas Absentia (2011), Oculus (2013), Hush, Before I Wake, Ouija: Origin of Evil (ambas de 2016), Gerald's Game (2017) y Doctor Sueño (2019). Aunque quizá sus mejores trabajos son los que ha realizado de la mano de Netflix, pues las mini series The Haunting of Hill House (2018), The Haunting of Bly Manor (2020) y The Fall of the House of Usher (2023); todas ellas basadas en clásicos de la literatura de terror.

En las series mencionadas, Mike Flanagan fungió de escritor, director, editor y productor. Es por ello que la expectativa sobre la nueva historia de “El Exorcista” es grande. El propio Flanagan mencionó que la invitación a trabajar en esta historia le llena de emoción, ya que "El Exorcista" es una da las razones por las que se dedicó al bello arte del cine de terror.

Te puede interesar: Netflix responde con este éxito a serie sobre Paco Stanley

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB