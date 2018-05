Dina Buendía, en escena para las mamás

El próximo 10 de mayo —Día de las Madres— la cantante de música ranchera, Dina Buendía, ofrecerá una velada con dos funciones en el Teatro Galerías para agasajar a las mamás, los dos shows son a las 18:00 y 20:30 horas con mariachi y orquesta. Es la cuarta vez consecutiva que la intérprete se presenta en la ciudad en un día tan especial para los mexicanos. Además, promete que serán dos conciertos emotivos donde se bailará, se cantará y estará el sentimiento a flor de piel.

“No es como que planeado, pero ya se nos está haciendo tradición, éste sería el cuarto año consecutivo que exactamente el 10 de mayo festejamos aquí en Guadalajara a las mamás. Las vamos a chiquear mucho, darles su espacio a las que están y a las que ya no, porque también se vale recordar y llorar a estas personas. También es consentirme yo, porque aunque canto las canciones que la gente me pide, yo también soy mamá y canto uno que otro tema de los que a mí me gustan, aunque no precisamente sean de las favoritas de la audiencia”.

“Estamos estrenando productor que en esta ocasión es Morganizaciones, que le está echando muchas ganas y metiendo buena inversión para que sea un concierto muy diferente, en vestuario también. El 80% del público que me sigue son mujeres, pero esta fecha es un pretexto para reencontrarnos y para que el yerno lleve a la suegra, o el señor lleve a la tía, a la abuelita y a la mamá”. Dina sigue promoviendo un disco doble en homenaje a Juan Gabriel, pero ya se prepara para meterse de nueva cuenta al estudio de grabación.

Morganizaciones te invita a que disfrutes del espectáculo de Dina Buendía en concierto. No te lo pierdas este 10 de mayo con espectáculos a las 18:00 y 20:30 horas. La cita es en el Teatro Galerías. Entradas de $300 a $600 pesos en taquillas y Ticketmaster.

