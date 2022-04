Diego “El Cigala” le cantará a México en el Auditorio Telmex

El célebre cantaor español Diego “El Cigala” ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex, este viernes 29 de abril, a las 21:00 horas.

Llegará al escenario acompañado del Mariachi Gama 1000, para presentar una nueva producción discográfica con la que rinde homenaje a la canción vernácula de nuestro país, lo mismo que a la tradición del bolero.

“Feliz y contento” por estar de nuevo en suelo tapatío, dice en entrevista con EL INFORMADOR el intérprete, “después de esta pandemia que nos ha atacado tan duro, pues vengo con muchas ganas y mucha fuerza para presentar 'El Cigala canta a México' (Sony, 2022), un disco que teníamos en mente desde años atrás, y ahora qué mejor que presentarlo en esta tierra querida que es México”.

Detalla “El Cigala” que “el disco se grabó en México, pero las canciones se eligieron en mi casa, se hizo una maqueta primero, donde quise dejar voces buenas que sirvieran después, en el estudio de Sony, donde estuvieron genios, como Manzanero, Los Panchos, La Sonora Santanera o Los Macorinos; creo que este disco reivindica la música mexicana y es bastante completo”.

Ahora, además de grabar con el Mariachi Gama 1000, colaboró también el Mariachi Vargas de Tecalitlán; además, colaboró con la Santanera por segunda ocasión, para grabar “Perfidia”.

Asimismo, tras recordar a Manzanero, se refirió también a Chavela Vargas, “quien me inició en la música mexicana; me presentó con Julio Sosa, Vicente Fernández y me presentó las canciones de José Alfredo y Consuelo Velázquez... Y es artífice de este disco, pues siempre me animó a grabar estos temas”.

De hecho, relata “El Cigala”, “yo tenía un poco de miedo cuando le mostré el disco a Vicente Fernández, imagina ir a casa del gigante, pero cuando escuchó las primeras canciones le encantó, y pude ya descansar”.

Generoso y lleno de curiosidad, el cantaor se distingue por compartir su talento con otras tradiciones musicales, "y es porque me gusta meterme en líos que tengan buena salida, que tengan elocuencia, pues me gusta buscar y, muchas veces me busco, y sólo encuentro como ahora que nunca se le había puesto voz flamenca a la música de mariachi y creo ha sido un acierto, y va gustando porque se trata de canciones de toda una vida, que ahora con la voz flamenca se refrescan sin perder su autenticidad mexicana”.

Ahora bien, presentarse en vivo ante el público de Guadalajara “me produce demasiada emoción, casi que no puedo describirlo; no he tenido la dicha de presentar este disco en directo, por eso creo que estos conciertos estarán llenos de vida, de amor, de emoción, de la gente que vibrará cuando escuche al mariachi y yo interpretando. El temor que tengo es cariñoso, porque es el respeto que tengo por la tradición”.

Después del Telmex, el intérprete irá al Auditorio Nacional, tras estrenar en vivo su disco en el continente, pues solamente se ha presentado una vez, en Madrid, “y fue tan bueno y me sentí tan bien que por ello espero ansioso poder estar en el escenario en México, para que escuchen, opinen y se emocionen como yo”.

Música de verdad

“El Cigala” opina que la música mexicana gusta y se le reconoce en todo el mundo porque “es música de verdad, ¿sabes? Tiene un arraigo muy profundo, algo que ocurre de forma semejante con el flamenco. No veo mejor momento que disfrutar con un tequila las canciones de Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Vicente Fernández, cuyas letras hablan de amor, desamor, de alegría, tragedia, penas y engaños, y eso también tiene mucho que ver con el flamenco”.

Y esas emociones -insiste el cantaor- que potencia la música mexicana no cambian con el tiempo, “acompañan desde la juventud, y aunque haya nuevas tecnologías y arreglos, a los que somos melómanos y nos gusta el romanticismo, siempre nos gustará el bolero y estas canciones”.

Finalmente, el intérprete español afirma que, para este concierto que viene, “pueden esperar a un ‘Cigala’ muy abierto de alma y de corazón, lo que haré será dejarme llevar por esa impronta de alma y corazón, pues esa inspiración la da el público, porque soy de los artistas que al salir al escenario no me canso de transmitir, no soy de los que van cantando y tiene que pasar tiempo para enganchar a los espectadores, yo los pillo desde el inicio, y quiero que lo que siento, lo pueda transmitir a los mexicanos”.