Si bien Diego Boneta se ganó el cariño y la admiración de muchos gracias al trabajo que hizo en la bioserie de Luis Miguel, ahora el actor parece estar sufriendo del rechazo del público y todo por un video que publicó en sus redes sociales que ha dividido opiniones y hasta le ha generado una gran ola de críticas en su contra.

Hace un par de días el también cantante compartió una grabación en la que aparece con una playera blanca, lentes oscuros y montando a caballo junto al mar, mientras el sol se va escondiendo a lo lejos. Hasta ahí parecería una publicación de lo más normal, incluso hasta romántica; sin embargo, los usuarios no pudieron ignorar que en lugar de pasear por la orilla de la playa, Diego obliga al animal a cabalgar sobre la arena suelta.

Y es que de acuerdo con los seguidores de Boneta, en las imágenes se puede ver como el caballo está haciendo un gran esfuerzo por correr en un suelo tan irregular, lo que provocó que muchos de ellos arremetieran en su contra.

Algunos aconsejaron al protagonista de "El padre de la novia" de llevarlo por el suelo mojado ya que así el esfuerzo sería menos; mientras que otros se dijeron completamente decepcionados por la poca empatía que mostró con el animalito.

"Móntalo más cerca del agua, pisar más fuerte es más fácil para el caballo", "Como esfuerzas a ese caballito", "Ya sé que el caballo es fuerte, ¿pero qué necesidad de forzarlo?", "Diego sé más empático por favor", "Ese caballo va súper exigido y así es como se les revienta el corazón", "Mejor bájate del caballo y corres así de rápido en la arena, a ver cuánto aguantas", "Hazlo correr en la arena dura, cerca del agua", "Cuida de tu caballo, los animales merecen buen trato", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Claro que no todo fue reclamos para el mexicano, pues varias de sus fans no dejaron de lanzarle piropos y hasta aseguraron que no hay una sola cosa que él no pueda hacer bien.

MF