“Di Hola” a Germán Garmendia como novelista

Germán Garmendia, la celebridad latinoamericana más importante de las plataformas digitales en el mundo con casi 35 millones de suscriptores en su canal de YouTube “Hola soy Germán”; 17 millones en Facebook; 11.5 millones de followers en Twitter y 10 millones de seguidores en Instagram, tiene un nuevo reto en su carrera: ser escritor.

Si bien ya había publicado su primer libro “#ChupaElPerro” en 2016, un texto relajado, ahora toma con mayor seriedad y respeto esta faceta al publicar su primera novela de nombre “Di Hola”, editada por Planeta.

Esta historia emotiva de amor, amistad y lealtad, tiene como protagonistas a “Oscar” y “Natalie”, dos personas tan distintas entre sí que precisamente las diferencias son las que los unen y enamoran. Ella siempre trata de ver el sentido positivo de las cosas, mientras que él prefiere analizar lo peor de las situaciones para no salir perdiendo en las decisiones. Han estado tan juntos viviendo su amor, que una trágica experiencia arrebatará la vida de ella, pero antes de partir, dejará varios regalos de amor para que “Oscar” supere de la mejor manera su pérdida.

En entrevista, el youtuber chileno de 28 años habla sobre este proyecto que llega en medio de una etapa de madurez, pues ahora tiene otra perspectiva sobre el tema de crecer. Si bien su público es el juvenil, ahora que está entrando a los 30 años quiere conectar por medio de la literatura con otras generaciones que comulguen con este proceso de vida por el que él pasa.

“Esta es mi primera novela, estoy bastante nervioso incursionando en lo que es la escritura sobre una historia que no tiene nada que ver conmigo, hace tiempo saqué un texto muy centrado en mí y todo (‘#ChupaElPerro’); pero ahora me lancé con una historia que la tenía hace mucho tiempo pensada en mi cabeza dando vueltas, la tenía en mente para un corto, pues es lo que hago yo, material audiovisual, pero ahora me lancé con un libro porque podía contar la historia mejor”.

Destaca que se siente reflejado en varios personajes de su novela, tanto con “Natalie” como con “Oscar”, también con “David”, quien es el narrador inicial de la trama, él es amigo de la pareja. “De cada uno puedo encontrar algo, también en la madre de ‘Oscar’ puedo rescatar ciertos detalles. Me inspiré de varias cosas, a veces también me siento súper pesimista u optimista con la vida, así que como que traté de dividir mi personalidad en varios personajes”.

Una mente creativa

Germán detalla que siempre se ha caracterizado por ser hiperactivo, por lo que sentarse a escribir el libro fue todo un reto para él. “Tenía la idea base, pero cuando comencé a escribirlo, me iba mucho por las ramas, era mucho de repensar lo que hice al principio y entonces tenía que cambiarlo, pero me tenía que controlar y decirme: ‘sí, esa idea estaba buena, que así se quede’, pero así me pasa con todo, en la música también, por ejemplo, cuando grabo una canción, la termino y vuelvo a ver cómo quedó, con los videos también, sobre todo los que me toman más tiempo”.

Sobre el tránsito de viewers a lectores, Germán dice sentirse nervioso por la respuesta del público. “Mi primer libro era para mis seguidores, pero este es literalmente un libro para todos y el que lo juzgue será por su contenido, lo cual me pone bastante nervioso, así que incluso las personas que me siguen, espero que se olviden de que lo escribí yo, que se enamoren de ‘Natalie’ o de ‘Oscar’, me siento como un tercero, como de afuera”.

Con mirada cinematográfica

La historia de “Di Hola” tiene varias referencias de películas y series, en ese sentido, Germán afirma que todo el bagaje audiovisual que trae consigo de alguna manera natural tenía que plasmarse en su escritura: “Una de las cosas que me llegó hace mucho tiempo fue cuando vi en una serie un hijo que perdió a su madre hace bastante tiempo, se encontró con una llave que llevaba a una bodega, él llega a ella y se da cuenta que su madre cuando murió había planeado un regalo por cada año hasta que el niño estuviese adulto, ella sigue siendo una madre aun cuando ya no está, esa escena me marcó muchísimo y entonces yo quería generar algo similar”.

Al respecto, cuenta que cuando se sentó a escribir esta novela atravesaba y atraviesa por un estado emocional donde le gusta analizarse mucho, “me gusta aprender de mis errores, mirar hacia atrás y ver qué es lo que he hecho bien y he hecho mal, así que este libro es como escribir mis propios errores, en algunos personajes escribo las cosas que siento que soy y que quiero cambiar, y en otros lo que me gustaría ser”.

Para él lo más complicado de su historia fue desarrollar los momentos negativos, pues siempre se ha considerado una persona propositiva, que trata siempre de sonreír, “y este libro se va por lo fuerte, por cosas que quizá no quieres que te pasen nunca. En general el libro lo que intenta es que aprecies las cosas que tienes, incluyendo las cosas malas, porque de alguna manera aprendes de ellas, la vida a veces te trata no tan bien como esperas y te quieres ir para abajo, pero rodearte de personas correctas es lo que puede impulsarte a ir hacia arriba, sino no te puedes quedar ahí”.