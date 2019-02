Detalles detrás de la vida del diseñador Karl Lagerfeld

Karl Otto Lagerfeld ha sido uno de los diseñadores de moda más reconocidos en el mundo. Su obsesión por ser el mejor y poseer el máximo de conocimientos lo llevaron a reinventar las casas de moda que lideró. Lagerfeld siempre prefirió los modelos exquisitos y líneas exclusivas. El Káiser de la moda era un ávido lector, se sabe que era dueño de una biblioteca con más de 200 mil volúmenes.

Además era fotógrafo y publicó varios libros de su arte: posee la exclusiva librería de moda 7L, que ha sido considerada un paraíso.

Karl Otto Lagerfeld nació el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo, Alemania. Fue hijo de Christian Lagerfeld, miembro de una familia de banqueros sueca, quien además introdujo la leche en polvo en Alemania, y Elizabeth, una violinista de ascendencia alemana. Karl tiene una hermana mayor de nombre Martha Christiane.

Cuando Karl cumplió 14 años, se mudó a París y su fascinación por la estética lo llevó a trabajar en las mejores casas de moda.

Cuando cumplió 16, Lagerfeld tuvo la oportunidad de trabajar con el diseñador francés Pierre Alexandre Claudius Balmain tras ganar una competencia de talento.

Luego de tres años con Balmain, Karl Lagerfeld buscó otras oportunidades y se convirtió en diseñador de modas freelance con Krizia, Jean Patou, Valentino y Charles Jourdan. Años más tarde se incorporó a Chloe y Fendi. Lagerfeld siempre apostó por lo más caro y lo más fino.

Lagerfeld trabajó los últimos meses de 1983 para Chloe y luego entró a Chanel, directo a la silla grande, al lado del estilista Gilles du Four. Un año después lanzó su propia firma, "Lagerfeld" que después vendió a Tommy Hillfiger.

Conocedor de su capacidad y estilo en la fotografía, decidió que sería él mismo quien retratara sus propias campañas de publicidad y sus fotografías fueron publicadas en ediciones como "Harper’s Bazaar" y "Vogue".

En 2010, se unió a la aventura de diseñar zapatos deportivos y creó dos líneas para la marca Hogan.

En 2011 se autoproclamó en contra de la tecnología: "Yo no uso celulares. Leo, escribo, amo los faxes, me gusta tomar notas. Odio estar en el teléfono, creo que es una intrusión. [Cuando] estoy leyendo, [cuando] estoy dibujando, no quiero que me interrumpan"), comentó el diseñador según la revista "Vogue".

También en este año, la compañía sueca Orrefors lanzó una línea de vasos y vajillas en cristal creada por Lagerfeld. Karl era reconocido por ser un "diseñador hiperactivo".

El 3 de junio de 2011 fue galardonado con el Gordon Parks Foundation Award en reconocimiento por su trabajo como diseñador, fotógrafo y cineasta. También recibió el reconocimiento la Aguja de Oro.

Lagerfeld había sido el único sobreviviente de una generación de diseñadores excelsos como Yves Saint Laurent, quien falleció en 2008 y, con quien se sabe, Lagerfed tuvo una relación de amor-odio debido a que ambos se enamoraron del mismo chico, y Valentino. Declaró en varias ocasiones que nunca fumó, ni bebió en exceso y tampoco usó drogas.

¿Por qué nunca se quitaba las gafas?

Las inseparables gafas de Karl Lagerfeld tienen triple propósito: protegerlo del sol, permitirle la libertad de indagar en las reuniones de trabajo y escaparse de un interlocutor aburrido. De acuerdo con el libro de Arnaud Maillard, quien fue su asistente personal durante más de una década, "Karl Lagerfeld y yo", el diseñador usa una faja tan ajustada que le permite usar jeans femeninos.

Él siempre aseguró que a su edad no había nacido nadie que pudiera sucederlo. Se sabía único, tan es así que era responsable de nueve desfiles de moda al año.

Alarmó a la prensa por su súbita pérdida de peso: 36 kilos en un año. La dieta fue creada especialmente para Lagerfeld por el Dr. Jean-Claude Houdret.

El kaiser de la moda era también reconocido por sus constantes declaraciones sobre diversos temas: dijo que odiaba a los niños, que no le gustaba dormir tres veces en el mismo lugar y vertió críticas sobre la multipremiada cantautora Adele por su sobrepeso.

JB