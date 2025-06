Denisse Guerrero enfrenta sus heridas y habla abiertamente de salud mental en el cine

El rostro glamoroso de Denisse Guerrero, símbolo del pop electrónico mexicano con Belanova, se desdibuja en el documental Murió la fantasía, que tuvo su estreno en las Galas a Beneficio del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. La cantante, ausente por varios años de los escenarios, reapareció no sólo para compartir su regreso, sino para hablar abiertamente de lo que la mantuvo en pausa: la salud mental.

Acompañada de su círculo más íntimo, Guerrero caminó por la alfombra roja visiblemente conmovida. “Vengo con mi familia y amigos porque este documental, exposición y último tour de Belanova ha sido con el soporte de ellos”, dijo. Minutos antes de la función confesó estar nerviosa. “Es la primera vez que veo este documental. Toca algunos puntos vulnerables de mi vida, estará un poco fuerte verlo, pero espero que lo disfrute la gente”.

La obra, dirigida por Rubén R. Bañuelos e Iván López Barba, explora un costado poco visible de Denisse: no la estrella de los escenarios, sino la mujer sensible, silenciosa y profundamente humana que enfrentó momentos difíciles lejos del reflector.

“Cuando era niña era muy sensible y en la escuela se aprovechaban de eso”, compartió Denisse. “Aprendí a usar una máscara donde no me expresaba, por lo cual siempre acudí al arte y ahí aprendí a decir lo que siento a través de la música”. Este documental representa, para ella, un paso significativo. “Es importante que la gente se dé cuenta que más allá de este halo de fantasía o mito que existe alrededor de esta carrera de la música, existe un ser humano que siente, que se cae, que se levanta”.

La cantante espera que su historia inspire a otros que atraviesan crisis emocionales. “Quiero que valga la pena este episodio que yo tuve en mi vida y que la gente pueda liberarse, pueda encontrar una salida con este documental”, enfatizó.

Guadalajara ocupa un lugar especial en su vida, no sólo por ser la ciudad donde debutó con Belanova, sino porque allí encontró una segunda familia.

“Me vine muy chica a Guadalajara, a los 18 años. Me gastaba todo mi dinero en discos y siempre tenía un amigo aquí que me invitaba a comer”, recordó con nostalgia. “Es increíble poder estar presentando este documental con Rubén Bañuelos e Iván López Barba, personas que conocí desde que llegué aquí, personas que he visto crecer en su carrera”.

El documental, que también cuenta con el trabajo visual del artista Ricardo Luévanos, busca romper con las imágenes idealizadas del estrellato. “Con este documental quería romper con todo este rollo tan glamoroso de la vida en rosa y mostrar algo más real”, afirmó la vocalista, quien adelantó que ya se trabaja en la posibilidad de llevar la obra a alguna plataforma de streaming.

Una historia contada desde la intimidad

Rubén R. Bañuelos, uno de los directores, compartió cómo nació el proyecto. “Justo cuando recién salí de la carrera de cine, comencé trabajando en la UdeG en un programa llamado La Vagoneta. Uno de los primeros artistas que me tocó cubrir fue Belanova”, relató. “A partir de ahí se generó un vínculo. Coincidimos en muchos círculos y construimos una relación que resurgió cuando Denisse volvió después de estar apartada del ojo público”.

Cuando Denisse le habló de su deseo de compartir esta etapa personal más allá de lo profesional, Rubén e Iván sintieron una gran responsabilidad. “Sentimos inspiración por contar esta historia”.

Realizar el documental no fue sencillo. “Es complicado porque hay que generar una visión muy puntual”, dijo Rubén. “Coincidimos en una etapa donde entendí muy bien por lo que estaba pasando, esta necesidad de hablar de ella como persona. Aquí van a ver la valentía que tiene Denisse de contar su historia personal en primera persona. Van a sentir una intimidad como nunca antes han visto”.

Lo más valioso, según el director, es que se trata de una historia contada desde adentro. “Es el poder conversar con Denisse, como creo que muchas veces no lo hace ni con sus amigos, porque Denisse es una persona muy reservada cuyo lenguaje es la música. Esta vez se dio la oportunidad de compartir una historia que tal vez ni siquiera mucha gente cercana a ella conoce”.

Rubén destacó también el uso de archivos personales especiales, que dan al documental una textura distinta. “No es tanto un documental histórico, aunque sí hay archivo. Es un regalo de inspiración, porque cuando lo vean van a pensar en tu propia historia”.

Una diva sin artificios

Para Iván López Barba, codirector, el corazón del documental radica en mostrar a la mujer detrás del mito. “Creo que lo más importante es que mostramos una Denisse que la gente no conoce. Finalmente se ha convertido en un personaje, en un ícono, en una diva, y lo que presentamos es al ser humano”.

A pesar de que el documental coincide con la salida del disco como solista de Guerrero, Iván enfatizó que no es un trabajo meramente musical. “Es un documental mucho más profundo que toca temas importantes como la depresión, el bullying y la salud mental. Eso lo hace conectar desde otro lugar”.

El proceso de creación fue impulsado por la honestidad de la artista. “Denisse pasó por momentos muy complejos en los últimos años y regresó bajo sus propias reglas, en sus propios términos, con muchas ganas de compartirlo con el público”, dijo López Barba. “Es un proceso oscuro que los artistas usualmente ocultan, y ella decidió mostrarlo”.

