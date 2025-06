Como una forma de impulsar en Latinoamérica el cine europeo, esta tarde se llevó a cabo la premiación de los Latin American Critics' Award for European Films, en el marco de las actividades por el Festival Internacional de Guadalajara (FICG) en su edición 40, donde la European Film Promotion (EFP) entregó el galardón a la cinta española "Sorda" de Eva Libertad.

Con una selección de 19 películas, 30 críticos de cine de 13 países latinoamericanos se decidieron por "Sorda". Los otros finalistas fueron: "Little Trouble Girls" por Ur ška Djuki ć (Eslovenia) y "Switzerlad" de Petra Volpe (Suiza).

La cinta parte del cortometraje con el mismo nombre nominado a los Premios Goya en 2023, "Sorda" es protagonizada por Miriam Garlo, la primera protagonista sorda del cine español, quien también es hermana de Eva Libertad e interpreta Ángela, y Álvaro Cervantes quien da vida a Héctor.

"Hoy estamos aquí Álvaro Cervantes y yo (Eva) en representación de todo el equipo, es un honor recibir este premio. Yo llevo viendo muchos años como Miriam, quien es mi hermana en la vida real y es protagonista de "Sorda" ha estado luchando por vivir su sordera desde un lugar luminoso, como una condición y no como una carencia o un estigma. Y el hecho de que ella me haya compartido esa manera suya de ver, de estar en el mundo, de percibirlo, de sentirlo que es muy diferente a la mía ha agrandado mi experiencia vital", compartió la directora al recibir el premio y antes de la proyección del filme en la Cineteca FICG.

Para Libertad, "Sorda" puede llegar a contagiar y teñir a las personas de otras maneras diversas de ver y estar en el mundo, porque para ella si solo nos enfocamos en la forma hegemónica y normal ante la sociedad de amar, de sentir y percibir, nos perderemos de toda la riqueza y diversidad de vivir.

"A mi me gusta pensar que con este premio, además de que ojalá ayude a que "Sorda" llegue a los públicos de Latinoamérica , me gusta pensar que con este premio se está celebrando y se está poniendo en valor toda esa diversidad de la experiencia humana", añadió Libertad.

Mientras que Álvaro Cervantes compartió que se preparó por todo un año para su personaje, en este proceso se incluye el aprender el lenguaje de señas, además reconoció que Miriam fue clave para para su actuación al compartir su experiencia vital y personal para poder entender a esta pareja mixta y sus adversidades.

¿De qué trata "Sorda"?

En su segunda edición de los Latin American Critics' Award for European Films, la cinta galardonada "Sorda" nos narra la historia de Ángela, una mujer no oyente y su pareja, Héctor, quien sí escucha, ambos esperan a su primera hija; durante el embarazo Ángela tendrá que cargar con los miedos de su familia de que la pequeña nazca sorda, además de las expectativas de la sociedad de cómo debe verse la maternidad, en un contexto donde no parece haber espacio para ella.

La película hace una crítica a la necesidad de trabajar por espacios más incluyentes, para no invisibilizar a las personas con discapacidad, "Sorda" nos presenta diversos escenas que reafirma la exclusión social que enfrenta Ángela, pues a pesar de ser literalmente la embarazada y saber leer los labios no es a ella a quienes se dirigen los doctores, todos hablan a través de Hector.

Cuando su hija Ona nace, Ángela y Héctor tendrán que aprender nuevas formas de llevar su relación, lo que antes pareciera algo relativamente fácil gracias a que Héctor renunciara casi por completo a los espacios de escucha, ahora pareciera haber una línea que divide al mundo oyente y a el que no.

Mientras la cinta se desarrolla podremos ver los miedos que enfrenta Ángela con la llegada de Ona, en una maternidad completamente distinta al concepto social de cómo se ve ser mamá, desde miradas curiosas y desconcertantes de otras madres que miran con extrañeza como se comunica Ángela con su hija a través del lenguaje de señas, hasta la autoexclusión de la protagonista con ejercer su propia maternidad.

La película además de ganar los Latin American Critics' Award for European Films, forma parte del cine incluyente del FICG.

MF