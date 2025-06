Denisse Guerrero inaugura su exposición retrospectiva en el marco del FICG

El legado artístico de Denisse Guerrero, vocalista de Belanova y figura del pop mexicano, se convierte en una experiencia visual y emotiva a través de la exposición “Honestamente, Denisse Guerrero. Moda, Música y Cultura Pop”, inaugurada este lunes en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 16 de julio y forma parte del programa del Premio Maguey, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Curada por el estilista Álvaro Valadez, colaborador cercano de la cantante, la exhibición propone un recorrido cronológico y afectivo por los vestuarios, objetos personales, ilustraciones y piezas clave que han acompañado a Denisse en sus distintas etapas sobre el escenario, desde sus inicios con Belanova hasta su más reciente regreso a la vida pública con su proyecto solista.

Pavel Cortés, director del Premio Maguey, compartió cómo surgió la idea de esta retrospectiva. “La propuesta del Premio Maguey Trayectoria para Denisse Guerrero la hicimos hace tres ediciones. En ese momento, Denisse todavía no regresaba oficialmente a los escenarios ni a la vida pública. Estaba atravesando una situación personal que se refleja en el documental. Pero nos parecía pertinente reconocer su trayectoria”, explicó.

Esa inquietud inicial fue tomando forma gracias a la colaboración entre Cortés y Valadez. “Álvaro me comentó que Denisse estaba a punto de regresar, que iba a retomar su carrera artística, y cuando planeamos el tema de la entrega del reconocimiento, nos pareció muy pertinente hacer esta retrospectiva de la moda mexicana. Porque hay que destacar que a Denisse siempre la han vestido artistas nacionales”, apuntó Cortés.

La exposición está organizada de manera cronológica y afectiva. El recorrido comienza con una selección de piezas relacionadas con el documental recientemente estrenado sobre la artista y continúa con una sala dedicada a Belanova, donde se exhiben discos, vinilos y los populares Dr. Simi caracterizados como Denisse, que recibió durante la gira “Vida en Rosa”. También se incluyen vestuarios diseñados por Jonathan Morales y piezas exclusivas creadas por Ricardo Luévanos para esta edición del premio.

“En toda la parte superior están todos los vestuarios también a manera retrospectiva. Hay unos looks del inicio de la trayectoria de Denisse hasta las piezas que vistió en esta última gira que presentó el año pasado”, detalló Cortés.

Si bien no hay un conteo oficial de las piezas exhibidas, la muestra reúne vestidos, bocetos, tacones, capas, diademas y arte objeto que evocan diferentes momentos de su carrera. “No tenemos una cantidad exacta, pero lo que sí sabemos es que por un lado es un viaje en el tiempo. Quienes han seguido la trayectoria de Denisse identificarán muy bien cada uno de estos vestuarios y la etapa en la que los portó”, dijo Cortés.

Más allá de su valor estético, la muestra es también un reconocimiento a Denisse como figura cultural y símbolo queer. “Denisse es una persona muy sencilla. A mí me sorprende que ella no se asuma como la celebridad, el ícono pop y el ícono queer que es. Estoy seguro que esta retrospectiva la va a sorprender gratamente”, subrayó el director del Premio Maguey.

Durante la inauguración, Denisse agradeció al FICG por abrirle una ventana para compartir una parte esencial de su identidad artística. “Para mí siempre lo más importante es el vestuario, pues es el corazón y el alma que cada artista crea al crear sus vestuarios que lo acompañan en el escenario”, expresó. Y añadió. "Esta exposición es un momento increíble para que puedan conocer a los artistas que estuvieron atrás de todos los looks y de la gira Rosa Tour. También hay algunos de mis atuendos de mi carrera en general”.

Recordó además cómo durante esa gira surgió una dinámica espontánea de colaboración con diseñadores emergentes. “Llegaban muchas personas ofreciendo que me querían vestir y que usara alguno de esos vestidos en los conciertos, cosa que pasó. Se les dio esa exposición, ellos me dieron el regalo de su creatividad, y esta exposición es un buen lugar para que las personas conozcan a esos creadores”, compartió.

La muestra se presenta como un capítulo más dentro del homenaje que este año rinde el FICG a Denisse Guerrero, quien también es reconocida con el Premio Maguey Trayectoria y protagonista de un documental que narra su historia personal y profesional.

Para el presidente del Patronato del FICG, maestro Guillermo Arturo Gómez Mata, la trayectoria de Denisse merece celebrarse. “Es una representante de la música pop y electrónica que ha marcado a distintas generaciones”, dijo, al recordar que el Premio Maguey cumple 14 años de visibilizar el arte, la libertad y la diversidad en el cine.

En su reencuentro con el público y consigo misma, Denisse también habló sobre su nuevo proyecto musical en solitario. “Significa mucho, años de trabajo que de alguna manera han valido la pena, que la gente se identifique con las canciones de Belanova es un honor. Me siento súper agradecida, es más de lo que yo alguna vez esperé”, afirmó. Y añadió con honestidad: “Este proyecto me lo debía a mí misma. Me ausenté por cinco años y hay muchas cosas que necesito externar desde mi propia voz”.

Sobre esta nueva etapa, adelantó que está explorando nuevas sonoridades. “La canción que recién lancé, 'Vida simple', rompe con toda esta parte del glamour que venía manejando. Es una canción que acompaña el documental, pero dentro del disco habrá canciones muy electrónicas, sonidos ochenteros, mucho pop, por ahí una bachata… muchas cosas, porque a mí siempre me ha gustado experimentar”, explicó.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 16 de julio, con planes para itinerar a otras ciudades del país.

