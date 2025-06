Después de la goleada ante Suiza este fin de semana con la Selección Mexicana, el arquero mexicano Raúl Rangel fue objeto de críticas por parte de la afición. Ante esto, el exentrenador de porteros de Javier Aguirre, Alberto Aguilar, aseguró que se le está cargando la mano al guardameta de Chivas, ya que no vio algo tan catastrófico.

En entrevista para El Informador, el entrenador de porteros del “Vasco” Aguirre durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 puntualizó que el “Tala” está en un proceso, por lo que podrá demostrar su mejor desempeño y poder hacerse del puesto de arquero titular de México en la justa mundialista.

“No lo veo tan, tan catastrófico como lo quieren hacer ver. Desde luego que no puedes tapar el sol con un dedo y, ante la evidencia, no puedes mencionar otra cosa. Yo creo que se le está cargando la mano. El partido fue, en general, un partido en el que la defensa también adoleció de recursos para poderse mostrar y tener un mejor desempeño”, señaló.

Para Aguilar, el “Tala” está en un proceso de maduración, por lo que tiene que seguir trabajando y dejar de lado las críticas. Esto después de considerar que el arquero del América, Luis Ángel Malagón, se ha ganado un lugar como titular, pero no tiene asegurado ser el portero de México en la Copa del Mundo.

“El ‘Tala’ Rangel, yo pienso que es un portero que está en una etapa de transición, por eso tuvo la oportunidad de ser visto por Javier Aguirre en un partido diferente, un partido de esa naturaleza y calidad. Entonces, yo creo que se tiene que seguir trabajando.

“Hay que darle oportunidad. Ahora viene otro partido y, bueno, no hay mucho que decir. Yo creo que Malagón ya tiene un lugar ganado —digo, no asegurado—, ganado en el once de Javier Aguirre, y bueno, habrá que esperar al partido de mañana para ver con qué presenta Javier en la portería”, agregó.

Al final, reveló que durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, el “Vasco” eligió a Óscar Pérez sobre Guillermo Ochoa por su experiencia en la justa mundialista de 2002; sin embargo, ahora los papeles se invirtieron, ya que Ochoa es el experimentado, y todo indica que Aguirre se decantará por Rangel o Malagón.

“Él eligió al ‘Conejo’ Pérez. Se veía que se decantó por la experiencia, por haber jugado un Mundial. Ya iba a tener la oportunidad de abrir el partido de la inauguración en Sudáfrica. Ochoa tuvo tantos desaciertos, pero ya no tenía él contemplado así, empezar con el ‘Conejo’ por su experiencia. Ahora se cambian las cosas por la experiencia de Guillermo Ochoa, y pues lo va a incluir también en este camino hacia el Mundial”, concluyó.

