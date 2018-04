Demi Lovato comparte foto en traje de baño

La cantante y actriz estadounidense Demi Lovato publicó en Instagram una fotografía de ella en una pose provocativa en traje de baño. Desde una piscina, Lovato fue captada en una imagen en la que destacó su figura.

"Coachella", fue lo único que Demi escribió para acompañar la fotografía que ya tiene casi cuatro millones de "me gusta".

Hace unos días, Lovato llamó la atención por compartir una historia en Instagram en la que mostró orgullosa su celulitis.

"No tengo espacio entre los muslos y así me amo… estaba en Instagram y me empecé a comparar con estas modelos de Instagram y pensé que alguien tenía que demostrarle a mis fans y a todos los que vean mi cuenta que lo que ves no siempre es real", comentó poco después en una entrevista para "E News".

"Así que decidí aceptar mis imperfecciones (ni siquiera me gusta decirles imperfecciones, son parte de lo que soy) y mostrarle al mundo que no soy perfecta, pero que eso es lo que me hace hermosa", añadió.

