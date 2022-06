Delaossa busca conquistar a México con sus barras

Delaossa es un músico que busca conquistar a México con sus barras poderosas y cargadas de energía, para muestra su sencillo “Santo”, el cual lanzó recientemente y que sirve como carta de presentación de un EP que lanzará en julio próximo mientras termina de redondear otro proyecto que es un álbum en el que previamente ha estado trabajando.

Comparte en entrevista con EL INFORMADOR que con la pandemia había pasado por un momento donde no fluía la energía, pero nuevamente ha estado repuntando la creatividad sonora, por lo que también está en desarrollo una gira de shows hacia el mes de octubre donde seguramente Guadalajara estará en la lista. Ya había tenido la oportunidad de conocer algo de México en 2019 y ahora con esta vuelta rápida de promoción, advierte que las visitas serán más constantes.

“Yo espero que la gente disfrute y se lleve una buena impresión de nuestros shows. No sé qué esperarme porque llevamos tres años sin venir. La vez que estuvimos por aquí no hubo mucha gente, pero la que estuvo lo hizo a fuego porque los mexicanos son bien calientes, de eso no cabe duda. Y nada, hemos trabajado mucho en nuevos temas, así que esperemos que la gente venga y los disfrute”, comparte con respecto a cuando ya le toque estar de gira por México.

En cuanto a “Santo”, su single, este es un trabajo lírico y sonoro de autoconocimiento, una pieza honesta que describe el contexto en el que el músico se desarrolla. “Es la primera semilla del EP que estamos preparando para julio, pronto develaremos el nombre. Este tema habla sobre mi vida y lo que he recorrido, la esperanza y todo lo que queda por venir, pero también lo que proyectamos con la música, la lealtad y la familia. También hay una crítica a la industria musical, hay un poco de todo, la verdad es que la canción quedó muy buena”.

Expresa Delaossa que en sus canciones trata de hablar con veracidad desde sus experiencias o de la gente que lo rodea, “hablo de las cosas que nos suelen pasar, de todo lo bueno y de todo lo malo se inspira mucho uno”. Sobre cómo nota su evolución sonora, confiesa que es satisfactoria al 100%, “llevo desde pequeño haciendo rap, trabajando en una música que no es fácil de sobrellevar, porque no es en la que quizá los sellos (discográficos) se fijen más, así que ha sido un camino sufrido, pero con muchas ganas y al final se consiguió, estoy agradecido”.

Sin embargo, el rap, el hip hop, ahora el trap, son estilos que están muy vigentes porque se amoldan a otros géneros musicales como el pop, o el urbano, incluso en el regional con los corridos tumbados, por ejemplo, Delaossa se declara admirador de lo que hace Natanael Cano.

“El rap tiene mucho margen para compactar con otros géneros, ahora todos los estilos se están juntando y eso está guapo porque ahora un rapero como yo tiene un montón de posibilidades”. Además, las sociedades hoy viven con menos prejuicios y por ende esto se manifiesta en la música.

“El género conecta, con la gente de calle que quizá no encuentra un referente, y en ese sentido el rap ayuda mucho, porque enseña cosas, a mí me pasó así, todos los raperos que yo escuchaba me daban enseñanzas que luego yo usaba y eso es lo guapo del rap, tiene mensajes que te llegan y que te pueden inspirar”.

Delaossa también está explorando en la moda y promete sorpresas para crear indumentaria que también lo haga conectar con su público desde esta otra perspectiva.