Del ritmo a la pluma

Lol Tolhurst, miembro fundador de The Cure, visitó Guadalajara para presentar su libro de memorias “Cured”, un relato sobre su vida que abarca desde que conoció a Robert Smith (en la infancia) hasta la actualidad, pasando por la llegada de la fama, el alcoholismo, la ruptura y la reconciliación. El músico habló de su proceso de escritura: “Al comienzo fue aterrador. Nunca tuve una bitácora, ningún diario. Cuando tenía 16, 20, 25 años era existencialista, no quería registrar nada de las cosas, solo vivir en el presente. Nada de fotos, nada. Parece genial a esa edad, pero en perspectiva es medio tonto. No tengo tantos recuerdos de las cosas, pero tengo muchos amigos. Los llamé, mi editor me dijo que necesitaríamos unas 100 fotografías, y tenía unas cinco. Recurrí a mis amigos para que me pasaran sus imágenes de aquellos años. Les llamé y ofrecieron escaneármelas, pero no: quise ir al Reino Unido para visitarlos (vivo en California). No quería tanto las imágenes, quería sentarme con los amigos, recordar qué sucedió en esas fotos. Los recuerdos son como dominó: te viene uno y de pronto cae otro. A media noche me despertaba y tomaba notas. Mi esposa, dormida a un lado, me preguntaba si había algo mal: pero no, solo recordaba. Todo estaba en la cabeza, nada más había que sacarlo. Eso fue difícil, pero también fue un ejercicio muy bueno: envejezco y es positivo hacer cosas nuevas”.

Luego de esta publicación, Lol ha continuado escribiendo, en un proyecto que presentará próximamente: “Siempre tuve interés en las letras, en la literatura. He leído siempre, Robert también. Era parte de nosotros. Al escribir este libro investigué mucho, leí otros libros. Hay unos muy buenos, por ejemplo el de Patti Smith (‘Éramos unos niños’), es brillante. Quería utilizar la historia de la banda, que no es única: es un lugar común, comienza el grupo, tienen éxito, alguien enloquece, hay una ruptura y luego regresan. Eso es normal en el rock. Pero quise que fuera el contexto de una vida, con la historia de una amistad. Iggy Pop dice que si llegas a 50 y tienes cinco amigos eres afortunado. Es cierto. Tengo unos buenos amigos, y eso es universal, por eso hablo de ello. La otra parte es el proceso de adicción y alcoholismo, sé que mucha gente sabe de eso, hablan, pero lo ponen de lado, como un mundo diferente. Lo quise contar como mi experiencia, lo fue. Quise contarle a la gente cómo pueden cambiar las cosas, cómo todo está conectado. No fue algo separado a mí. Fue la parte más difícil, pero fue la que más satisfacción me trajo”.

La influencia literaria está presente en las canciones de The Cure, como “Killing an Arab”, con la historia de “El extranjero”, de Albert Camus: “Hay muchas más canciones, pero nunca le digo a la gente de dónde sacamos la historia. Sobre todo porque no quiero que los autores vengan y nos demanden… es broma. Soy muy fan de la poeta estadounidense Sylvia Plath, me encanta su obra. Me imagino que algo se habrá colado. Robert también, le gusta Baudelaire, algo de Kafka. Picasso decía que los grandes artistas no copian, roban. Supongo que se puede ‘robar’, pero al final hay que hacerlo con el estilo propio, de otra forma no es nuestra experiencia”.

Hace eco

Lol Tolhurst participará hoy en el programa Ecos, visitando la Preparatoria número 15 por la tarde.