Del Toro aclara los mitos alrededor de su obra

Fiel a cumplir sus promesas, ayer (29 de julio) por la mañana, el cineasta tapatío Guillermo del Toro ofreció un recorrido guiado a la prensa, con la que había pactado tal acontecimiento cuando iniciaron las visitas con sus explicaciones al público en general sobre la muestra “En casa con mis monstruos”, que permanecerá en actividades hasta octubre en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA).

En el recorrido también se unieron personalidades como Eugenio Caballero, quien se turnó con el director para dar el recorrido; también estuvo Sara Valenzuela, quien el domingo durante el concierto sinfónico de la exposición tuvo una participación especial; igualmente participó Rodolfo Guzmán, de la Comisión de Filmaciones del Estado; la productora Bertha Navarro; los animadores Karla Castañeda y Luis Téllez, así como el compositor Javier Navarrete, entre otros invitados.

“La idea de la exposición no es ninguna filmografía, no es de ver las películas por orden, no se trata de eso, sino de hablar de identidad y de cómo se hace el fenómeno artístico, que puede venir de todos lados, de lo que recoges de chiquito, de lo que oyes de adolescente, de tu entorno, no hay una sola influencia”, acotó Del Toro.

Además, recordó algunas anécdotas con su abuela sobre la percepción que tiene de la religión católica y cómo algunos de estos aspectos permearon en él para desarrollar su universo, por ejemplo, que le daba temor el tema de comulgar porque le decían que comería el cuerpo y la sangre de Cristo, y para un niño esa información era difícil de asimilar. Otro aspecto que destacó fue cómo fue cambiando y evolucionando Disney, desde lo más conservador y “apastelado” hasta lo más oscuro, de acuerdo a la época y las décadas en las que se desarrollaba el mundo.

También habló de la admiración del trabajo de ilustración de Ernesto García Cabral, Julio Ruelas y Abel Quezada, quienes también son parte de la muestra. Además, dijo que su trabajo viene de inspirarse en grandes creadores como Juan Rulfo, y aunque su filmografía se ha realizado en otros países, está inspirada generalmente en acontecimientos, imágenes o figuras relacionadas con México.

El cineasta tapatío, en la exposición “En casa con mis monstruos”. EL INFORMADOR / E. Esparza

Alistan el Taller de Chucho

Cuando terminó su recorrido con los medios, se dio tiempo de atender preguntas y así aclarar algunas que quedan sobre el Taller de Chucho: “Estamos tratando de que no haya ningún detalle improvisado, o que se tenga que inaugurar en una fecha tal… Se está tratando de que el taller esté probado antes de empezar y nos estamos llevando nuestro tiempo. Estructuralmente estamos acomodando naves industriales. Entonces, la altura es diferente a lo que se necesitaba originalmente, pero va a funcionar todo, tenemos mucha asesoría, mucha experiencia en animación, va a quedar muy bien, pero lleva su tiempo; igual que la exposición que se supone iba a abrir en marzo y cuando empezamos a diseñar todo se movió de cuándo iba a abrir y cuándo iba a cerrar”.

En este recinto, habrá una filmación simbólica de “Pinocho”. “La animación se lleva mucho tiempo, tú arrancas con un equipo muy pequeño y genera un número pequeño de segundos al día y conforme avanzas, empiezas a crear grupos más grandes y terminas generando casi un minuto o más de un minuto, en ese momento, por ahí cuando ya sepamos cómo funcionan los títeres, o que hay que tener cuidado con esto o con el otro, sería cuando encajaría la animación acá”.

Resaltó que el Taller de Chucho no se inauguraría en lo que queda del 2019, “lo que sí es muy probable es que ingresemos a filmar este año para probar cosas”, pero aún no hay una fecha concreta para grabar, “lo importante es, por ejemplo, filmar un ciclo de un títere caminando de izquierda a derecha durante dos días para ver qué pasa con la luz, con el equipo, hay mucho que probar”.

El realizador ofreció detalles y comentó varias curiosidades de la muestra. ESPECIAL

Habría más conciertos sinfónicos

Se difundió la información de que Raúl Padilla, presidente del Patronato de la Universidad de Guadalajara, comentó que el concierto sinfónico del domingo pasado ocurrido en el Auditorio Telmex, tendría también presentaciones en la Ciudad de México y otras ciudades; al respecto, Guillermo dijo no estar enterado, “pero qué bien, ojalá y se pueda, para mí lo ideal es que continúe de manera accesible o gratuito, el compromiso que tenía yo era inmediatamente con Guadalajara”.

También se resaltó que piezas de la reciente exposición serán donadas. “Lo que se hace es que primero hay propuestas de tres museos, se habla con ellos y se ven las condiciones, para mí es importante que las piezas estén en exhibición permanente y no guardadas en alguna bodega, porque para eso, mejor que se queden en la casa. Entonces, todavía no sabemos, yo tengo la esperanza y tengo mis apuestas”.

Finalmente, y a propósito sobre la alza al transporte público, resaltó que no es un aumento que le pegue a las clases pudientes.

Terror para adolescentes

En cuanto a su proyecto “Scary Stories to Tell in the Dark”, en el que participa en el guion, destacó que se trata “de articular un tipo diferente de película de terror, es una cinta orientada al público joven, pero que da miedo y que responde al mismo modelo del libro en el que está basada”. El proyecto se encuentra bajo la dirección de André Øvredal.