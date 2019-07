Guillermo del Toro ofrece entrevista a niño youtuber

Luego de la presentación de “En Casa Con Mis Monstruos Sinfónico” en el Auditorio Telmex, el cineasta Guillermo del Toro aceptó una entrevista al pequeño youtuber Titi Pro MX.

El video, subido ya a su canal de YouTube, el creador de videos hiso un par de preguntas a Del Toro sobre su “amistad” con los monstruos y su experiencia al realizar películas.

“Desde chiquitito. Desde la cuna, de hecho (..) yo veía monstruos y les dije que fueran mis amigos para que me dejaran ir al baño porque no podía ir al baño, me daba miedo”, respondió el tapatío.

Posterior a la corta entrevista, Guillermo del Toro ayudó al youtuber a despedir la exclusiva del canal.

Titi Pro Mx cuenta con 103 seguidores en la plataforma de YouTube, fue creado para “interactuar con otras niñas y niños de todo el mundo”. Al momento cuenta con más de 600 reproducciones y comentarios positivos que apoyan al pequeño.

El par de conciertos “En Casa Con Mis Monstruos Sinfónico” dirigidos por Tim Davis y la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), se llevaron a cabo en el Auditorio Telmex a las 16:00 y 17:30 horas, respectivamente. En la presentación se tocaron temas de producciones como “Troll Hunters: Tales of Arcadia”, El Espinazo del Diablo”, “La Forma del Agua” y “El Laberinto del Fauno”.

AC