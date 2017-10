Def Leppard reúne a 10 mil en el auditorio Telmex

Una de las bandas de rock más emblemáticas de la escena internacional es Def Leppard, la cual, comandada por Joe Elliott, ha dejado una huella indeleble en el gusto del público y así lo demostró anoche en un lleno total en el auditorio Telmex cuando cerca de 10 mil asistentes se reunieron para rememorar los más importantes éxitos de la agrupación que ya suma cuatro décadas.

Poco después de las 21:00 horas comenzó el espectáculo con una gran pantalla al fondo del escenario y donde se mostraba toda la energía de los integrantes, mientras tanto el público se mantuvo de pie desde el inicio de los primeros acordes que se escucharon con Let’s Go, Animal y Let It Go. “¡Muchas gracias! Hola Guadalajara, ¿cómo están?”, fueron las palabras en español que dijo el vocalista.

Joe presentó a Phil Collen para que hiciera un sólo de guitarra eléctrica quien demostró que a pesar de los años siguen conservando el concepto de rock que por décadas ha mantenido seguidores.

Otros de los temas que vibraron durante la presentación fueron Dangerous, Foolin y Love Bites. Si hay algo que caracteriza al público que le gusta el rock, es que siempre están atentos a escuchar y muy respetuosos de la banda, cantando y gritando con ellos.

Luego tocó el momento de lucirse de Vivian Campbell, quien al costado de su chamarra llevaba una pequeña bandera de México. Armageddon It, Rock On y Man Enough también formaron parte del repertorio. Los músicos Rick Allen y Rick Savages también demostraron que siguen siendo grandes referentes del rock británico y mundial.

En la canción Two Steps Behind resonaba el coro Whatever you do y Wherever you go... Rocket, Heartbreak, Hysteria y Sugar también serían parte del recorrido musical, entre otros temas, para cerrar con broche de oro estaban previstos Rock of Ages y Photograph. El público aplaudió y vibró con las melodías de estas leyendas del rock, quienes siempre mostraron el cariño para con los seguidores y tratando de hablar en español.

SOLIDARIDAD

Arena Ciudad de México

En el concierto del martes pasado en la Arena Ciudad de México la banda se solidarizó con los afectados por el sismo que afectó al centro del pos el pasado 19 de septiembre. “Def Leppard está en estos momentos difíciles con los héroes que ayudaron a salvar vidas. Fuerza México”, dijo el vocalista al inicio del concierto.