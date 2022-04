Debanhi: ¿Mhoni Vidente predijo el hallazgo de la joven? Usuarios critican a la astróloga (VIDEO)

La noche de este jueves, la Fiscalía de Nuevo León halló el cuerpo de la joven Debanhi Escobar dentro de una cisterna atrás del motel Nueva Castilla. Ante esto, usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar este caso con una predicción de la famosa astróloga Mhni Vidente.

“La visión que tengo es que está en un pozo, cerca de donde la dejaron”, dijo Mhoni Vidente hace poco más de una semana en televisión. “La niña la encuentran hoy o mañana a más tardar, lamentablemente ya no veo una situación favorable para ella y que fue alguien relacionado al que estuvo en la fiesta”.

La pitonisa agregó que este pozo estaría en Los Nogales o Los Geranios, cerca de la carretera Nuevo Laredo, donde se encontraba la joven de 18 años.

Cuerpo hallado en cisterna coincide con la ropa de Debanhi

A las 21:08 horas de ayer jueves, la Fiscalía de Nuevo León informó a través de redes sociales que habían encontrado el cuerpo de una mujer dentro de una cisterna en el motel donde se vio por última vez a Debanhi, sin embargo, aclaró que primero tendrían que realizar los estudios pertinentes para confirmar que es el cuerpo de la joven.

Pese a esto, el padre de Debanhi dijo a medios de comunicación que se trataba del cuerpo de su hija, pues portaba un crucifijo y la misma ropa que tenía el último día que fue vista con vida.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, repito en la Fiscalía. Nunca me pasaron los tomos, nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, sentenció Mario Escobar, padre de la joven.

Se informa evento relacionado a la investigación de la desaparición de la ciudadana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. pic.twitter.com/0UVVVPbI1N — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) April 22, 2022

Critican a Mhoni Vidente por caso Debanhi Escobar

Tras haber hecho esta predicción en televisión, usuarios en redes sociales se manifestaron en contra de la astróloga por hablar del caso. “Deberían hacer alguna ley que prohiba” esto, dijo un usuario en Twitter.

Debería haber alguna ley que prohíba a personajes como “Mhoni Vidente” tener espacios en televisión y, peor aún, hablar sobre si vive o no Debanhi Escobar. — Adrián Pérez Carrillo (@adrian_donato) April 19, 2022

Que Mhoni Vidente lo predijo?? ��



No es como que la mayoría de personas ya tuviera el mal presentimiento de que eso podía pasar.



Mejor creamosle a una charlatán que se cuelga de estás tragedias para poder seguir siendo relevante, sisisisi ahuevo. — Orleguismo (@Orleguismo) April 22, 2022

Las personas son tan credulas que ya he leído muchos tweets de “#MhoniVidente tenía razón con el caso de Debanhi.” Nope. El estado ya te estaba aventando un spoiler de a dónde planeaban tirar el cuerpo de Debanhi (usando medios de comunicación). Y fingir que fue un accidente. — Alejandra Dominguez (@Karen_Ale97) April 22, 2022

En México son TAN común las desapariciones de hombres y mujeres, que cuando apareció el posible cuerpo de Debanhi en lugar de exigir cuentas, la discusión es sobre Mhoni Vidente y el pozo...



Hasta el momento no se sabe si fue feminicidio o accidente.#NiUnaMas #NiUnaMenos pic.twitter.com/RJDVG2Pl3D — Mario Mancera (@mario_mancera) April 22, 2022

Deberían darle chamba en la fiscalía a Mhoni Vidente desde hace 8 días sabía dónde encontrar a #DebanhiEscobar #NiUnaMenos pic.twitter.com/BDAJrvBP4U — ॐ ℓίℓ's ॐ (@LILIARO) April 22, 2022

Una de las cosas que también dan coraje de todo esto es que van a decir Mhoni vidente tenía razón y querrán legitimizar esta comercialización horrible de la tragedia — Puvlo (@Pablo_Alpd) April 22, 2022

