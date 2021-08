De la novela a Netflix

La escritora estadounidense Karin Slaughter publicó “Silenciadas” (ed. HarperCollins), nueva obra en la que vuelve a sus series de novela negra: la serie de “Will Trent” en Atlanta y su serie de libros sobre “Grant County”, un sitio ficticio ubicado en Georgia, su lugar natal. Pese a la atención del público y tener una narrativa con acción y suspenso, en sus 20 años de carrera su literatura no había llegado a la pantalla hasta ahora, con la adaptación que Netflix hace de su novela de 2018 “Pieces of Her”. Será una serie de ocho capítulos.

En charla con EL INFORMADOR, explicó que “Netflix está filmando ‘Pieces of Her’ ahora mismo. Lo protagonizan actores australianos (Toni Collette, Bella Heathcote, David Wenham). Me emociona mucho”.

El motivo de no haber permitido adaptaciones de sus obras antes fue la fidelidad a sus libros y lectores: “He sido cuidadosa con quién hablo sobre las adaptaciones, siento una responsabilidad con mis lectores. Quiero asegurarme de que lo que sea que llega a la pantalla represente las cosas que me importan del libro”.

Pero la producción creada por Charlotte Stoudt y dirigida por Minkie Spiro la convencieron: “Siento que la gente de Netflix entendieron muy bien de qué trata el libro. No sé cuándo se estrenará, todavía están filmando, esta semana pasan por Georgia”.

Karin tuvo oportunidad de leer el guion durante su escritura: “Confié en ellos, leí los ocho episodios. Hicieron cambios necesarios. ‘Pieces of Her’ es un libro donde mucho tiene lugar dentro de un auto, cuando maneja. Eso no es interesante para la televisión, por eso lo cambiaron y estuve de acuerdo”.

MQ