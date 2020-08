David Lynch recibirá Premio Honorífico del Festival de Sitges

El director norteamericano David Lynch recibirá, virtualmente, el Premio Honorífico del Festival de Sitges, según dieron a conocer este lunes los organizadores, quienes han desvelado otras películas que se podrán ver, entre el 8 y el 18 de octubre, como "Possessor", "Wendy", "Baby" o "Mandibules".

Durante el evento, que debido a la pandemia se desarrollará en un formato híbrido, entre presencial y virtual, también se incluirán en su 40 aniversario los clásicos, "Flash Gordon" y "Star Wars. Episode V: The Empire Strikes Back ".

La organización acordó homenajear a David Lynch por entender que "encarna la figura del artista total, con múltiples facetas dentro del mundo cinematográfico —director, guionista, productor o actor— y en otras artes como la pintura, la música, el diseño o la publicidad".

Artista total, con múltiples facetas dentro del mundo del cine y en otras artes como la pintura, la música, el diseño o la publicidad. David Lynch recibirá el Gran Premio Honorífico de #Sitges2020 y EL HOMBRE ELEFANTE (1980) clausurará el Festival. pic.twitter.com/kjXuws0JrD — sitgesfestival (@sitgesfestival) August 31, 2020

La obra de Lynch conforma "una cinematografía magistral que Sitges homenajeará", desde "Eraserhead", de 1977 hasta su título de 2017, "Twin Peaks: The Return", sin olvidar otros trabajos suyos como "The Elephant Man", de 1980, y que clausurará esta edición, celebrando su 40 aniversario con la remasterización en 4K.

En su filmografía hay otras obras como "Dune" (1984), "Blue Velvet" (1986), "Wild at Heart" (1990), "Lost Highway" (1997), "The Straight Story" (1999) o "Mulholland Drive" (2001).

El espíritu de la película "El Gabinete del Doctor Caligari", de Robert Wiene, rodada en 1920 y eje temático del certamen de este año, impregnará el festival "con una programación que busca captar las últimas tendencias del fantástico e ilusionar a los fans, siendo la protagonista la vanguardia del género".

En la sección Oficial Fantástico, se hizo público que junto a las ya publicitadas "Península", "Sputnik", "Relic" o "La vampira de Barcelona", competirán el último título de Brandon Cronenberg, "Possessor", ambientada en una organización secreta.

Otro título que se verá en Sitges será "Wendy", de Benh Zeitlin, con Wendy perdida en una isla misteriosa, en la que el tiempo y el envejecimiento se han detenido.

Estreno mundial será la española "Baby", de Juanma Bajo Ulloa, en la que el director de "La Madre muerta" o "Airbag" muestra a una joven drogadicta, quien, incapaz de cuidar a su bebé, lo vende a una mujer extraña.

Quentin Dupieux, que no será la primera vez que esté en el festival español, presentará "Mandibules", donde las protagonistas son unas moscas gigantes, mientras que los gemelos Ludovic y Zoran Boukherma presentarán "Teddy", la historia de un joven atacado por una bestia.

Otro filme que se anunció es la comedia, "Save Yourselves!", de Alex Fischer y Eleanor Wilson, en la que una pareja de Nueva York, ante el miedo de que la adición por la tecnología acabe con su amor, decide pasar unas vacaciones en una cabaña en el bosque, mientras unos alienígenas invaden la tierra.

Por su parte, el polaco Filip Jan Rymsza presentará "A Mosquito State", con un obsesivo analista de datos de Wall Street.

El festival contará con otros estrenos mundiales: "Le dernier voyage de Paul W.R", de Romain Quirot; "Archenemy", de Adam Egypt Mortimer, y "Superdeep", del ruso Arseny Sukhin.

En la Sección Oficial, además, se programará "The Book of Vision", del debutante Carlo Hintermann, con producción de Terrence Malick.

Títulos de "naturaleza arriesgada y transversal" serán "Last Words", de Jonathan Nossiter, que inaugurará la sección "Nuevas Visiones", mientras que el controvertido Bruce LaBruce presentará "Saint-Narcisse" y el inclasificable Juan Cavestany propondrá "Un efecto óptico", con Carmen Machi y Pepón Nieto.

La inauguración de la sección Panorama Fantástico irá a cargo del estreno mundial de "Vicious Fun", de Cody Calahan, una comedia muy negra, que compartirá parrilla con otros filmes como "Sangre Vurdalak", del argentino Santiago Fernández Calvete, o "May the Devil Take You Too", del indonesio Timo Tjahjanto.

AC