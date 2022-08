David Fincher: Polémico director cumple 60 años

Este domingo 28 de agosto de 2022 llega a los 60 años de edad uno de los directores de cine más importantes en la esfera internacional, un creador que no ha tenido reparos en abordar temas controversiales y tomar decisiones innovadoras en términos estéticos, se trata de David Fincher y esta es una oportunidad de recorrer su impresionante trayectoria profesional.

Fincher nació en Denver (Colorado, Estados Unidos) un día como hoy de 1962; en su adolescencia se trasladó con su familia a Oregon y se graduó en la Ashland High School, una época en la que ya contaba con numerosos filmes caseros realizados con una cámara de 8mm (o Super 8).

Así las cosas, su naciente pasión por el cine le lleva a pedir trabajo en la compañía de George Lucas, Industrial Light and Magic, al terminar sus estudios, y es allí donde comienza a participar en la producción de algunas películas, en el área de efectos especiales, y su primer crédito –nada malo– fue en ‘El retorno del Jedi’ (1983).

Cine y ascenso

A mediados de la década de los ochenta debutó como director con ‘The Beat Of The Live Drum’ (1985), una película musical con actuaciones en directo del cantante Rick Springfield; no es raro que los sonidos pop fueran habituales en la primera filmografía de Fincher, pues de dedicó a rodar videoclips para Madonna, Michael Jackson, Sting o Aerosmith, por casi 10 años.

En ese periodo, en 1992, tuvo lugar su primer trabajo como director para la gran pantalla, con ‘Alien 3’. En 1995, dirigió ‘Seven’, filme con el que, protagonizado por Brad Pitt y Morgan Freeman, adquiriría un gran éxito mundial (y su primera cinta que se volvería “de culto”). A partir de ese momento comenzaría una época dorada para Fincher, en la cual dirigió las películas ‘The Game’ (1977) y el ‘El club de la pelea’ (‘Fight Club’, 1999).

Prestigio y más trabajo

Después de dirigir diversos títulos como ‘La habitación del pánico’ (2002) o ‘Zodiac’ (2007), el trabajo de Fincher vuelve a ser objeto de un gran reconocimiento mundial gracias a ‘El curioso caso de Benjamin Button’ (‘The Curious Case of Benjamin Button’), película que realizó en 2008 y que le mereció su primera nominación al Oscar como director. Tan sólo dos años después, Fincher volvió a ser candidato a la obtención de la estatuilla por mejor dirección gracias a ‘La red social’ (‘The Social Network’, 2010), una película por la que recibiría excelentes críticas.

Luego de eso, su siguiente proyecto fue la adaptación del thriller ‘Millennium. Los Hombres Que No Amaban a Las Mujeres’ (2011), la adaptación de un best-seller del escritor sueco Stieg Larsson que protagonizaron Daniel Craig y Rooney Mara, y que terminó llevando el título (más comercial de ‘La chica del dragón tatuado’. Fue hasta unos años después que volvió a filmar un thriller, al adaptar ‘Perdida’ (‘Gone Girl’, 2014), una historia con Ben Affleck y Rosamund Pike que era adaptación de una novela escrita por Gillian Flynn.

Televisión y nuevos formatos

Atraído por la televisión, estrenó en 2017 la serie ‘Mindhunter’ (2017-2019), emisión co-producida por Charlize Theron, ambientada en los años setenta del siglo XX, acerca de investigaciones criminales del FBI a través de entrevistas con criminales en serie. Por supuesto, antes había sido productor de otra teleserie, la famosa emisión Netflix de ambiente político ‘House Of Cards’ (2013-2018), para la cual dirigió dos episodios, y por uno de ellos ganó un Premio Emmy como mejor director de serie dramática.

Hace apenas dos años, Fincher estrenó (también por Netflix) la película a blanco y negro ‘Mank’ (2020), un drama sobre la relación entre Orson Welles y el guionista Herman Mankiewicz durante la producción de ‘Ciudadano Kane’, con Gary Oldman en el rol principal. Por este film, Fincher fue nominado al Premio Oscar como mejor director (por tercera vez) y mejor película.

Hoy día, ¿qué prepara David Fincher? Lo que se sabe apenas es que se halla en etapa de pre-producción para la película ‘The Killer’, basada en un cómic (o novela gráfica) de Alexis Nolent; con todo, no deben descartarse proyectos televisivos.

LOS 5 MEJORES VIDEOS MUSICALES DIRIGIDOS POR DAVID FINCHER

1.- “Love is strong”/ The Rolling Stones (1994)

2.- “Express yourself”/ Madonna (1989)

3.- “Roll with it”/ Steve Winwood (1988)

4.- “Straight Up”/ Paula Abdul (1988)

5.- “Vogue”/ Madonna (1990)

FS