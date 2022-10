Dave Mustaine, de Megadeth, revive su mítica guitarra "Flying V"

Una nueva colaboración ha llegado para el metalero Dave Mustaine, quien junto a Gibson, ha lanzado una edición especial de su mítica guitarra “Flying V”, modelo con el que el guitarrista, vocalista, compositor y fundador de la banda ganadora de múltiples discos de platino y premios Grammy, Megadeth, marcó historia en los estudios de grabación y los escenarios mundiales.

En su anuncio, la firma Gibson presentó la edición limitada –a 75 piezas de cada color- de la guitarra “Flying V”, que en color rojo “amber burst” y “Ebony VOS”, estará disponible para los fanáticos y coleccionistas que deseen adquirir o completar la colección que Dave Mustaine comenzó hace un par de años con la afamada marca de instrumentos musicales y equipo de sonido profesional. La nueva guitarra “Dave Mustaine Flying V EXP Limited Edition” fue elaborada apegándose al nivel de calidad y rendimiento de interpretación en el escenario y en el estudio que ha caracterizado al líder de Megadeth, y en esta ocasión, el modelo apuesta por un mástil de caoba escala de 25,5” con un diapasón de ébano con 24 trastes, así como incrustaciones de nácar, un clavijero estilo Explorer con afinadores Grover Mini Rotomatic y una tuerca Graph Tech TUSQ.

Como plus, los fanáticos encontrarán en este guitarra la firma de Dave Mustaine en la cubierta de la varilla de truss, así como la silueta del popular rockero, que aparece en la parte posterior del clavijero y en la caja de guitarra hardshell incluida. El cuerpo de caoba estilo “Flying V” tiene una tapa de arce (arce figurado en la versión Red Amber Burst) y está equipado con un puente Tune-O-Matic, una cuerda a través del cuerpo de la cola Chevron y un conjunto de pastillas Seymour Duncan Thrash Factor de la firma Dave Mustaine. El acabado de laca de nitrocelulosa “Red Amber Burst” se complementa con herrajes dorados, mientras que el modelo acabado “Ebony VOS” está equipado con herrajes de níquel.

La colección de Dave Mustaine con Gibson se compone de siete modelos con las ya conocidas guitarras eléctricas Flying V RIP y las guitarras acústicas Songwriter (firmadas), que se agotaron inmediatamente en su lanzamiento.

¿Quién es Dave Mustaine?

ESPECIAL/Gibson

Dave Mustaine es considerado como referente del movimiento estadounidense de thrash metal, fundando en 1984 a Megadeth, una de las bandas más icónicas del género. Su debut estuvo marcado con el lanzamiento de “Killing Is My Business...” en 1985. A la fecha, Megadeth ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo y sumando a su trayectoria los galardones más destacados de la industria musical como el Grammy.

Su más reciente álbum “The Sick, The Dying… And The Dead!”, lanzado el pasado mes de septiembre, apuesta por 12 canciones inéditas, que además de su tradicional formato en disco compacto, también sorprendió a los fans con ediciones especiales en vinilo y cassete. Con esta producción, Megadeth comenzará su tour mundial en febrero del 2023.

FS