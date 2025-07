"Together", la película de horror que hace realidad 'hacerse uno' con la pareja

Este 30 de julio, México estrena en las cadenas cinematográficas Cinemex y Cinépolis la película de horror corporal "Together", protagonizada por los actores Dave Franco (Tim) y Alison Brie (Millie) .

La película sigue a una pareja que, tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, ambos comienzan a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación y de sí mismos. Este filme explora la otra cara de la fantasía romántica de "convertirse en uno" con su pareja, además cuestiona los límites entre el amor, la identidad y la codependencia .

" El guión me parecía arriesgado y extraño, y eso lo hacía aún más emocionante ", cuenta Brie, quien en la vida real está casada con Franco.

En "Together" la idea de encontrar tu otra mitad no es tan romántica ni idealizada como en las películas convencionales; aquí, esa búsqueda se convierte en una experiencia intensa, inquietante y cargada de horror corporal, que concreta, de manera visceral, cómo sería realmente unirse a la persona que amas.

Tim (Franco), un músico emergente, y Millie (Brie), una maestra de primaria, se mudan a un pequeño pueblo donde no conocen a nadie en plena crisis de pareja.

Mientras él comienza a cuestionarse si ha sacrificado sus propios sueños por seguirla, ella empieza a percibirlo como una carga. En un intento por reconectar, deciden realizar una actividad que los lleva a explorar una cueva, donde una misteriosa presencia sobrenatural cambiará su vínculo para siempre.

La inspiración de esta historia le llegó al director y guionista, Michael Shanks, tras reflexionar sobre los 16 años que lleva junto a su esposa y ver a la mayoría de sus amigos en relaciones monógamas estables.

" Hay algo un poco aterrador en eso, en darte cuenta, como me pasó a mí, de que ya no recuerdo cómo era mi vida antes de ella (su esposa). Pensar en ese compromiso me llevó a imaginar: ¿Y si lleváramos esa idea al extremo literal, físico, casi carnal? ", explica Shanks.

Tim y Millie se sienten atrapados en su relación, pero ninguno de los dos quiere soltarse. La necesidad del otro comienza a ser enfermiza y mientras sus cuerpos buscan borrar sus límites, ellos luchan por mantener su individualidad.

"La canción 'Where I End and You Begin', de Radiohead, también resonaba en mis oídos", cuenta Shanks sobre el tema en el que Thom Yorke repite casi como un mantra: "Te devoraré vivo".

Esa frase sintetiza el tipo de vínculo obsesivo que el director explora en el filme, que mezcla comedia, horror y drama existencial .

Brie y Franco llevan 13 años juntos, y participar en un proyecto que cuestiona la comodidad y la codependencia en las relaciones les pareció un reto interesante, tanto desde la producción como la actuación.

" Cuando leí el guion por primera vez pensé que nuestra relación real podía aportar mucho a la de los personajes, pensábamos que al estar en pantalla juntos se podría sentir esa historia y el peso de nuestra relación ", cuenta Franco.

Sin embargo, ninguno de los dos logró identificarse con sus personajes, cuya conexión está muy lejos de la que tienen en la vida real.

"(Tim y Millie) Tienen una relación muy tensa y una muy mala comunicación, y creo que esa es una de nuestras fortalezas", dice Franco.

Pero la idea de que una pareja real interpretara a estos dos personajes también respondía a razones prácticas: la complejidad del rodaje exigía que los actores pasaran largas horas juntos, literalmente pegados con prótesis que les impedían incluso ir al baño por separado.

" Esta es la colaboración más intensa que hemos tenido. Pudo haber salido todo mal, pero al final fue una de las experiencias más divertidas que hemos tenido en un rodaje ", apuntó el protagonista.

A lo largo de la cinta, Shanks también indaga con metáforas sobrevivir con un muerto, estar con alguien por comodidad y miedo a la soledad antes que por amor.

" Hay un diálogo en el que Alison le dice a Dave '¿estamos juntos porque nos amamos o porque estamos acostumbrados a nosotros?'. Esa idea me asustó mucho ", confiesa el director.

