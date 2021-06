Darío Yazbek, bajo la dirección de los creadores de "Velvet"

A sus 30 años, el actor Darío Yazbek Bernal ya tiene el sobrenombre de "Don", en señal de respeto por ser el amo y señor de un barrio mexicano: "No hay tatuajes, tampoco es rudo, pero es algo bueno", dice misterioso al respecto.

Así se le verá en "Good Savage", cinta que filmó a fines del año pasado en locaciones del estado de Jalisco, bajo la dirección de Santiago Mohar Volkow.

En el elenco figuran: Naian González Norvind, Manuel García Rulfo, Alejandro Edda y Andrew Leland Rogers.

"Es una película de humor muy negro, un híbrido de estilos y de tonos, sobre una pareja estadounidense que llega de vacaciones a México y todo lo que le ocurre", explica Yazbek Bernal.

El actor de "Nuevo orden" y "Daniel y Ana" ha estado activo desde septiembre pasado en los sets. Primero filmó la versión película de la serie "La casa de las flores", después "Good savage" y ahora está en Miami grabando la producción bilingüe "Now and then".

En esta última, hecha para Apple TV, Yazbek comparte créditos con Marina de Tavira, Rosie Pérez, José María Yazpik, Maribel Verdú y Manolo Cardona.

"Now and then" es creada por los mismos autores de "Velvet" y la serie "Las chicas del cable", bajo la dirección de Gideon Raff, de "El espía" y "Homeland".

"Es una serie sobre unos amigos a quienes en el año 2000 les toca vivir un momento fuerte y cómo sus relaciones y vida se encuentran 20 años después. Es un casting bastante latinoamericano, yo hago al mexicano y estaremos grabando hasta septiembre más o menos", apunta.

Con bebé en brazos

Esta semana el actor estrenó en Netflix la película basada en la serie “La casa de las flores”; en ella, el actor de la película "Nuevo orden" interpreta a Julián, quien ahora es papá: "Ahora, hablamos de cómo las relaciones cambian a partir de tener hijos y todas las dificultades que conlleva, porque al final del día no importa la entidad de género de una pareja, las problemáticas son iguales", dice Darío, sobre el arco que su personaje tiene en la cinta.

