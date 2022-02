Danna Paola se lanza contra una revista y deja clara su postura sobre el "body shaming"

La cantante mexicana, Danna Paola, se encuentra en estos momentos en Milán, Italia como parte de la Semana de la Moda. La estrella de “Sodio”, fue invitada por parte de la firma Fendi para que acudiera a dicha celebración fashionista.

“Llevo años luchando con esas preguntas”

Danna ha compartido en sus historias momentos del desfile al que fue invitada, donde se ve que está sentada a pocos metros de la editora de Vogue, Anna Wintour, además en la misma publicación graba el justo momento en el que desfila Bella Hadid.

Sin duda Danna Paola cada vez se abre nuevas puertas en el mercado internacional, pero no todo es miel sobre hojuelas, hace un par de días criticó a una revista por la manera en la que se habló de su cuerpo. A través de un hilo de Twitter manifestó su postura:

“Encontré la portada de @peopleenespanol en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo… but (sic) siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, etc., pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo”, externó Danna.

“Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evite esas preguntas y me enfoqué mi salud mental ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme x fuera también… Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol”.

Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol pic.twitter.com/lAYCz7ie8Z — Danna Paola (@dannapaola) February 21, 2022

Danna Paola ha dicho públicamente en entrevistas pasadas que no es correcto opinar sobre el cuerpo de alguien más, que no es empático decirle a alguien que se ve más flaco o más gordo, pues cada personas sabe plenamente cómo se ve y cómo se siente.

“En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron ‘body shaming’ muchos años”.

AC