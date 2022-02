Belinda y Christian Nodal: La cantante explota: "No pretendo convertirme en una víctima"

El fin de semana pasado Christian Nodal avisó en su cuenta de Instagram que la relación sentimental con Belinda había terminado, desarrollándose todo tipo de rumores y conspiraciones sobre las causas del rompimiento. Y aunque el cantante pidió respeto y que no se especulara, las cosas no han sucedido así.

"Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas"

En redes sociales se han publicado memes que aluden a que a Belinda le interesa el dinero, comparándola incluso con el personaje del documental “El Estafador de Tinder”, además hay otras publicaciones sobre si Nodal ya se borró los tatuajes con su nombre, o si él ya buscó a Lupillo Rivera para que le recomiende al tatuado que le modificó el suyo cuando tenía el rostro de la cantante en un brazo.

Es así que después de todo este contexto, Belinda habla por primera vez del tema a través de un hilo de Twitter:

“Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación”, resalta Belinda.

“Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable”.

Expresa también que no pretende convertirse en una víctima, “ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir –inclusive por la vía legal– el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”.

Señala que las acciones que pondrá en marcha no solo son por ella, “sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”.

Y siempre tomando en cuenta a sus fans, les agradece el cariño y el respeto hacia su persona y su vida privada: “Para mis fans, no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras ustedes existan, habrá una Belinda fuerte que seguirá entregándose”.

Belinda se pronunció a través de Twitter. ESPECIAL

AC