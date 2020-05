Danna Paola canta que está "Sola" en cuarentena

Antes del estreno de "Sola", la nueva canción de Danna Paola ya tenía mil quinientos comentarios en el video. La también actriz anunció desde un día antes en su cuenta de Instagram la llegada de este nuevo tema, que habla de su situación amorosa.

En sus stories reunió algunos videos de episodios de su vida en los que la han cuestionado sobre sus relaciones y al final hizo un remix con la voz de la periodista Paty Chapoy, quien en una ocasión le insinuó que su nuevo sencillo debería llamarse "Sola", tras la negativa de Danna a la pregunta de si tenía novio en Madrid, donde vivió por un tiempo, mientras grababa la serie "Élite".

Con este, ya son tres sencillos que la cantante estrena durante el año: "Sodio" y "Contigo" le anteceden. En el video se ven momentos durante su cuarentena, en la alberca, jugando videojuegos, fumando y hasta en la regadera.

"Para qué enamorarse, eso es cosa de ayer", dice al inicio de la canción que culmina con un estribillo en el que declara "Estoy mejor sola, nadie me controla, prefiero estar sola, sola con mi sombra".

En los primeros diez minutos, la canción alcanzó 29 mil visualizaciones y sus fans volvieron tendencia en twitter el hashtag #SolaDannaPaola.

"No lo puedo creer, he esperado este momento muchísimo, no tienen idea de todo el trabajo que ha sido hacer este videoclip durante la cuarentena, fue una locura", dijo Danna Paola, quien grabó todo el video con un celular.

jb