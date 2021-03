Daniela Brooker culmina su trilogía amorosa con “Mala intención”

Retratar parte de sus experiencias personales en su propuesta musical ha sido favorecedor para Daniela Brooker, quien tras estrenar su más reciente canción “Mala intención” finaliza así la trilogía que dio inicio con el lanzamiento de “Celos” y posteriormente con “Malas lenguas”, temas que hiló en un mismo universo narrativo para ofrecer una perspectiva diferente sobre cómo se vive el duelo de una separación amorosa.

“Estas canciones son sobre una experiencia que me pasó en mi vida real. Mi personalidad, en toda mi vida, es que no tengo filtros, esto me viene natural en las letras y estilo de música. Lo quería era contar un cuento que fue real, creo que mucha gente pasa por eso en algún momento de sus vidas, una relación que termine por alguien siendo infiel, es lo que quería transmitir”.

La cantante, de origen venezolano y británico, celebra la popularidad que esta trilogía sonora ha tenido en el público, que en tres letras y melodías diferentes conoció una de las experiencias personales que marcó a Daniela Brooker tras el rompimiento doloroso de un gran amor en vida y cómo enfrentó ese desbalance emocional cuando llegó el momento de decir adiós.

“El concepto de las tres canciones es que son diferentes etapas al terminar una relación. ‘Celos’ habla sobre cuando todavía estás en la relación y dándote cuenta que la persona está siendo infiel, ves cosas de que te están mintiendo, pero tú quieres negarlo, no quieres aceptar, es una cosa humana”, explica Daniela Brooker al resaltar el origen de esta historia.

“Malas lenguas es el momento después de que rompes, conmigo era salir de fiesta y conocer a otra gente para escaparme del dolor, la anestesia de ese ‘break-up’, y en ‘Mala intención’ es contar el cuento literalmente. Para mí fue importante dar esa conclusión desde cada ángulo de lo que sentía en ese momento”.

Conectada con México

Aunque los conciertos y promoción de sus últimos lanzamientos no se han podido concretar a raíz de la pandemia, Daniela Brooker señaló que a la espera de retomar su gira ha decidido enfocarse en la composición de sus canciones y aventurarse más de lleno a la producción de lo que será su próximo material discográfico.

Explicó que si bien su carrera avanza fuerte con las redes musicales que tiene en Inglaterra y Estados Unidos, México representa por mucho una de las plataformas que desea conquistar por completo y parte de su fervor por marcar huella en el país se ve reflejado en las filmaciones que hizo en Puerto Vallarta para los videos de “Celos” y “Malas lenguas”.

“El año pasado fue la primera vez que pude ir, fui a Puerto Vallarta dos veces a grabar dos videos, después regresé a Ciudad de México a finales para terminar la trilogía. Me enamoré de México, conocí a gente muy buena, me parece que la cultura es muy rica y conecté mucho”.

