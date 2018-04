Daniel Torres, el tapatío que tocó con The Killers en el Corona Capital GDL

The Killers lo hizo de nuevo, como ya es habitual desde hace tiempo, la banda de Las Vegas invitó a un fan del público y en el Corona Capital GDL el elegido fue Daniel Torres Orendain de 20 años, quien vio cumplido su sueño de tocar al lado de su banda favorita.

Pasados los primeros 40 minutos del concierto y ya habiendo entonado 'The Man', 'Somebody Told Me', 'Spaceman', The Way It Was', Run For Cover, 'A Can't Stay', Smile Like You Mean It, Brandon Flowers bajó la mirada hacia las primeras filas en búsqueda del candidado perfecto para que se postrara en la batería de Ronnie Vannucci y tocará 'For Reasons Unknown'.

"Todavía estoy en shock, estoy malditamente obsesionado con The Killers, son mis ídolos", nos dice el joven, quien es fanático de hueso colorado de la banda. Un par de días antes había ido a CDMX a ver el show que dieron en el Foro Sol y el concierto del Corona Capital GDL significaba la tercera vez en ver a la banda en vivo, además del recital en solitario que dio Flowers por allá del 2015 en el Teatro Estudio Cavaret.

Daniel estudia segundo semestre de Arquitectura en el Iteso y sabe tocar la batería desde los 11 años, no tiene una banda como tal, pero asegura que le "urge" tener una ya.

A él no le interesaba ver a 'Tennis' por primera vez en México, el espectáculo de David Byrne y sus 9 miembros en escena con instrumentos portátiles y perfectamente ataviados de traje y descalzos, el regreso de Alanis Morissette o cualquier otra propuesta del festival, él sólo iba por The Killers y poder tocar al lado de su banda favorita.

Por ello desde las 11:30 que accedió al Foro Alterno, junto con sus amigos, se colocó al frente al escenario en que tocaría The Killers y de ahí nos se movió durante prácticamente todo el día. Pero su plan se freguó desde horas antes, ya que descubrió en que hotel estaban hospedados y con sus amigos fueron en busqueda de fotos y a 'apalabrar' su sueño.

"Vimos a toda la banda, guitarristas, tecladista, coristas, platicamos un poco con ellos, saludé a mi ídolo Ronnie y ya casi al final vimos llegar a Brandon. Platicamos como tres minutos y le pregunté si en el concierto subirían a tocar a alguien durante 'For Reasons.... Él rápidamente respondió que sí, siempre y cuando alguien llevará un cartel pidiéndolo. Ahí le dije que era baterista y que mi sueño era tocar con él y con tu banda" comenta.

"Brandon sonrió y en este momento yo llevaba una gorra amarilla puesta, y le dije ¡Acuérdate de esta gorra mañana porque voy a estar hasta enfrente y la voy a traes puesta!, él me reto preguntando si en verdad podría tocarla y le aseguré que sí".

Después de su encuentro, el joven hizo un cartel con la leyenda "Brandon acuérdate de la gorra", y otro con el mensaje 'Yo puedo tocar For Reasons Unknown', carteles que mantuvo en todo lo alto durante el show de la banda. Ellos lo vieron y así lo seleccionaron para compartir escenario.

Ya en la tarima, le seguían preguntando si en verdad podría tocarla y Daniel les respondía que sí, que ya estaba ahí que lo hiciera.

Los pocos más de cinco minutos que duró el momento fueron inolvidables para el joven quien bajó de ahí con

baquetas, setlits, abrazos y el reconocimiento por parte de los miembros de la banda.