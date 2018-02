Daniel Bisogno se disculpa por comentario contra ciclistas

Daniel Bisogno, conductor de "Ventaneando", se disculpó en la emisión de esta tarde por el comentario que hizo ayer sobre los ciclistas.

Al hablar sobre la avenida Insurgentes y el Metrobús, Bisogno comentó que debería haber un permiso para atropellar ciclistas cuando el automovilista lleve prisa.

Su comentario fue criticado en Twitter y el nombre de Bisogno se convirtió en tendencia.

En el programa de hoy, el conductor expresó:

"Obviamente cualquier persona con un mínimo de inteligencia entendería que esto es una broma, pero quien no lo entiende lo comprendo también y les digo que nunca, jamás, quise ofender a nadie con esta broma que era simplemente un poco de humor negro que nos caracteriza como mexicanos. Si a alguien ofendí con mi broma les digo de corazón, sin presión de nadie, porque a mí me nace hacerlo y porque no quiero ofender a ningún ciclista, que creo que todos tenemos el derecho a fin de cuentas, tenemos el derecho a circular por esta ciudad".

Más adelante recalcó que ni él ni ninguno de sus compañeros quisieron fomentar el odio. Atala Sarmiento reiteró su comentario de ayer al considerar que la ciudad se ha ido adaptando para que todos puedan circular en ella.

JB