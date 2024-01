El nombre del reggatonero Dani Flow es tendencia en la red social X, antes Twitter, por una entrevista que ofreció hace un año al generador de contenido Charlygalleta. En esta charla que sostienen ambos, él le pregunta por el caso de Nath Campos, quien denunció a Rix por abuso sexual, un tema de opinión vigente en ese tiempo en el que se desarrolló la entrevista.

“Fue una pend… por la que lo metieron a la cárcel”, refiere el autor de “Martillazo”. Destacando que también la comunidad de youtubers le dieron la espalda a Rix. “Pinches vatos a la mie… Si a mí me pasara eso me daría mucho coraje. No vale ver… la morra esa, hay fotos de la morra con ese wey después de lo que pasó en el Azteca”, expresó el cantante y compositor originario de Irapuato, Guanajuato, y continuó:

“Me cag… esa morra y las que salen a rayar sus pendejadas en la calle, esas ni rucas se deberían de llamar”, señalando que no tenía problemas con que las personas salgan a marchar por sus ideologías, pero sí tenía problemas con las mujeres que “salen a hacer su desmadre”, expresó en ese momento de la charla que hay “morras” que agarraron del feminismo para vivir su “p… locura”.

¿Quién es Dani Flow?

Originario de Irapuato, Guanajuato, Dani Flow es un artista mexicano de reggaetón, más conocido por su popular nombre de redes sociales, “El Rey Del Morbo”, ha conquistado a una audiencia creciente del no común gusto por la música fuertemente explicita. Con una importante base de seguidores, Dani Flow se ha convertido en una figura prominente en la escena musical actual con canciones como “Reggaetón Champagne” con Bellakath, “Otro show”, “Las que no tienen papá” y “Qué rollito primavera”, entre otras. El viernes pasado lanzó su reciente sencillo “Ten”. Y el próximo 15 de marzo se presentará en el Auditorio Telmex donde tendrá como invitada especial a Yerimua.

