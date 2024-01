Dan de alta a Paolita Suarez del Hospital tras agresión de su pareja

Este viernes fue dada de alta del Hospital la influencer Paolita Suarez, así lo confirmó ella a través de su cuenta de Instagram, esto después de haber sido golpeada presuntamente por su pareja Jesús "N", quien apenas horas antes le había propuesto matrimonio.

"Traigo aquí una férula por parte de que me acomodaron la nariz, que la traía un poco desviada, voy a durar 10 días así y en el ojo traigo como sangre molida" dijo la influencer.

Te puede interesar: La petición de matrimonio a Paola Suárez era falsa; esto dice el exnovio

Paolita Suarez contó que pese a que han pasado dos días de la agresión aún se encuentra con mareos y bastantes estragos.

Entre lágrimas, Paolita dijo sentirse mal por haber sido agredida por una persona que ella estimaba, y que solo espera que este tema pase rápido.

"Me siento mal que me haya hecho esto una persona que yo quiero o que quería, no sé ya qué pensar, solamente quiero que termine ya", finalizó

El pasado 9 de enero, Paola Suárez de "Las Perdidas", dio a conocer a través de su cuenta de Instagram con un video que su novio le había propuesto matrimonio, horas más tarde se viralizó un clip donde la influencer exhibió su rostro hinchado y con hematomas.

De acuerdo con su amiga, Wendy Guevara, por medio de una transmisión en YouTube, Paola fue violentada por su pareja horas después de su pedida de mano.

NA