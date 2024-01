Nada justifica la violencia. La agresión que sufrió Paola Suárez, de "Las Perdidas", no se puede justificar, pero el caso sigue despertando la polémica, sobre todo ahora que se filtraron conversaciones en las que Jesús, exnovio de la influencer, declarara que la petición de matrimonio fue planeada.

Jesús declaró que la famosa petición de matrimonio a la influencer, justo antes del conflicto entre ambos, fue planeada por la misma Paola para obtener más seguidores en redes sociales.

En una entrevista que fue transmitida en el programa De Primera Mano, Jesús manifestó que esa noche todo estaba bien en el bar, pero que la propuesta de matrimonio que le hizo a Paola fue falsa.

"Ella me dijo que yo llegara con el anillo, era una broma, que ella me había dicho que hiciera como para hacer publicidad; porque de hecho a mí no me gusta salir en cámara".

Comentó que Suárez traía un anillo y le pidió que se acercara, se hincara y le propusiera matrimonio. Es decir, un montaje que nunca se motivó desde su deseo, según sus declaraciones.

En otras declaraciones, Jesús dijo que luego de pasar toda la noche en el bar, se fueron a descansar a casa de Paola; y ahí se contradicen las versiones: él dice que fue golpeado por la influencer, cuando ambos estaban bajo los influjos de las drogas, mientras que ella acusa de que él quiso robarle dinero y la encerró en la casa, por lo que tuvo que saltar de un balcón.

El caso, sin dudas, despierta muchas dudas y serán las autoridades quienes tengan que definir qué fue lo que pasó.

OA