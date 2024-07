Wendy Guevara compartió pareja con participante de La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara continúa siendo tendencia incluso fuera de La Casa de los Famosos, esto debido a que la ganadora comentó que un integrante de la casa tiene un secreto que la relaciona.

Durante una conversación entre Cecilia Galiano y Mauricio Garza, Wendy Guevara aseguró que no tiene preferencia con ningún participante de la casa, por el contrario prefiere respetar a los fandoms de los participantes.

La influencer también admitió que ha tenido la oportunidad de convivir con la mayoría de ellos, llegando incluso hasta irse de fiesta con Gomita, Karime Pindter y Ricardo Peralta.

No obstante, luego de platicar de manera general su experiencia con varios de sus amigos dentro del programa, aseguró que este viernes en el día que se celebrará la famosa fiesta, varios sacarán a colación algunos secretos: “No quiero tomar partido por alguien, pero quiero decirles que han pasado muchas cosas y van a pasar muchas cosas. Ahorita yo les puedo adivinar que el viernes de la fiesta se les va a soltar la lengua a varias”.

Fue así que de manera contundente dio a entender que ese día uno de los integrantes podría compartir algo que involucra a la celebridad.

“Yo les voy a ser muy sincera, una persona que está allá adentro, ella me dijo que si podía platicarlo, ella me dijo: ‘¿Puedo platicarlo, hermana, lo que sucedió y todo?’ y yo le dije: ‘Si tú quieres platicalo, pero la verdad yo no sé qué va a pensar él”. Dijo en la entrevista

“Una persona que está allá adentro de la casa y yo fuimos hermanas de leche, o sea estuvimos con el mismo hombre”, admitió.

Aunque no hizo público el nombre de la persona en cuestión, se lo dijo en secreto a Cecilia Galliano y a Mauricio Garza, por lo que el actor terminó por dar una pista de quién se podría tratar: “La mejor amiga de Ceci”.

SM