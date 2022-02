Dalia Haro va por su corona musical

La cantante nayarita Dalia Haro está lista para regresar a los escenarios y será en su tierra natal, donde el próximo 10 de marzo, se encuentre con el público para ofrecer un espectáculo que demuestre las razones que la catapultan como uno de los nuevos rostros femeninos en el regional mexicano.

Previo a su presentación en la Feria Nacional de Nayarit 2022, Dalia Haro comparte su agradecimiento a los fans que han reaccionado positivamente a su más reciente lanzamiento “Cómo le hago”, tema en el que la nayarita reafirma su compromiso y sueño por conquistar a los ritmos más característicos de la esencia mexicana: el mariachi y el norteño.

“Soy de rancho, de un pueblo muy pequeño en la sierra de La Yesca, crecí con la influencia del regional mexicano desde chiquita, escucho mariachi, banda, entonces no batallé en saber qué voy a cantar, ni pensar que está de moda. Siempre fue apostar por lo que yo soy, no puedo cantar algo que no me representa”, indica Dalia , quien en su videos, shows y participaciones busca exponer reflejar su amor por México.

Tras su debut en 2019, la carrera de Dalia Haro ha ido en ascenso, pues su portentosa voz ha cautivado a destacadas figuras de la industria musical al compartir cartelera con exponentes como Julión Álvarez, quien invitó a Dalia a abrir uno de sus shows en el Auditorio Telmex, y así progresivamente marcar su camino como solista cobijada ahora por temas como “Bandido en el amor”, “Antes de que me enamore” y “Un hombre ideal”, entre otros.

“Al momento de elegir mis canciones me baso en mis vivencias, por eso el primer disco se llama ‘Una parte de mí’, que es lo que he vivido, hay canciones que escucho y me recuerdan alguna etapa de mi vida, por lo que estaba pasando. Hoy en día quiero que más personas se sientan identificadas, no solo yo, escucho propuestas de otras personas”, refiere Dalia Haro, quien además de tener temas de compositores como Charlie Castellanos, Luciano Luna, Gussy Lao y Cuitla Vega, también tiene el interés de mostrarse como compositora.

Abre camino

Dalia Haro detalla que en proyectos futuros buscará explorar nuevas propuestas en la banda, además de estar siempre dispuesta a explorar otras facetas y conceptos como lo hizo con el rapero tapatío C-Kan, con quien lanzó “Yo quiero ser”, canción que llevó a ambos exponentes a filmar el video musical en La Plaza de las Américas, en Zapopan.

“Jalamos a C-Kan a mi estilo, hicimos una cumbia sabrosa, una fusión de ritmos, hay una parte donde él también está rapeando, a él le encantó porque fue algo diferente. Estuvo muy padre, fue una experiencia muy bonita”.

MQ