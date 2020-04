Daft Punk prepara música para una película de Dario Argento

El cineasta y productor italiano Dario Argento, confirmó que el dúo francés Daft Punk, será el encargado de la creación de la banda sonora para lo que será su próximo filme y regreso al séptimo arte, tras el estreno en 2012 de la cinta “Drácula”, protagonizada por los actores Thomas Kretschmann y Asia Argento.

De acuerdo con información del portal IndieWire, el director se encuentra a la espera de reunirse con los realizadores de álbumes como “Random Access Memories” y “Human After All”, esto en cuanto la situación del confinamiento por COVID-19 termine.

Según Argento, los integrantes de Daft Punk son admiradores de su cine, por lo que, luego de escuchar que él se encontraba en planes para filmar la película “Black Glasses”, se pusieron en contacto para comentarle que querían trabajar a su lado.

La noticia de la integración del dúo musical a la película del cineasta italiano, se propagó rápidamente en redes sociales, en tanto que se dio a conocer que los miembros de Daft Punk pronto enviarán algunas piezas musicales al director, y posteriormente se sentarán a platicar sobre el trabajo que se realizará en conjunto.

Esta no es la primera vez que los franceses participan en la creación de la banda sonora de una cinta, pues en 2010 hicieron lo propio para la película de ciencia ficción “Tron: Legacy”, por la que recibieron el premio en la categoría de Mejor Score Original, en los premios de la Asociación de Críticos de Cine de Austin.

Su incursión en la banda sonora de “Black Glasses”, también representaría el regresó de Daft Punk, de alguna manera, a la música, pues desde 2013 no han lanzado nuevas producciones discográficas, empero, colaboraron con el cantante The Weeknd para temas como “I Feel It Coming” y “Starboy”, del 2016.

AC