DJ mexicanos estarán presentes en el Festival "Tomorrowland"

Por primera vez en 13 años, Tomorrowland, el festival de música electrónica más importante del mundo, tendrá en su prefiesta oficial "Garden of Madness" la presencia de tres exponentes mexicanos: Tom & Collins, Le Twins y Mr. Pig.

Tom & Collins se presentará el 17 de julio en Ushuaïa, Ibiza, donde compartirán escenario con Diplo, Sunnery James & Ryan Marciano y Cheat Codes; el 24 de julio en el mismo lugar, Le Twins hará lo propio en compañía de Diplo, Lost Frequencies y Nora en Pure, se informó mediante un comunicado.

El dúo integrado por Jorge Corral y Juan Pablo Escudero, Tom & Collins, ha estado en festivales como el EDC México y Beyond Wonderland; recién lanzaron los "remixes" "Only One", del trío británico Years & Years, y "Timeles", del grupo colombiano MNKYBSNSSBAND.

Las gemelas regiomontanas Karla y Karen de la Garza, mejor conocidas como Le Twins, son consideradas una de las mejores cantantes y compositoras de América Latina; actualmente promocionan su videoclip "No feelings".

Por último, Mr. Pig, el proyecto del hermano de Mario Bautista y primo de Fey, Daniel Bautista, quien ha tenido grandes logros en su carrera al compartir escenario con el DJ francés David Guetta, llegará al Festival Tomorrowland el domingo 29 en el escenario "Smash the house".

AC