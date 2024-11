Durante el fin de semana, se registraron dos accidentes en México que involucraron al modelo Cybertruck de Tesla, lo cual ha despertado inquietudes sobre la seguridad de este vehículo innovador.

El primer incidente ocurrió el viernes 1, cuando un joven de 23 años impactó contra el portón de una vivienda en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El segundo accidente sucedió el sábado, en la intersección de las avenidas Américas y López Mateos, en Guadalajara. En este choque, cuatro ocupantes del Cybertruck , entre ellos una joven aparentemente menor de edad, resultaron gravemente heridos tras colisionar con la glorieta Colón.

Alrededor de las 6:00 horas, los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del accidente y encontraron la camioneta completamente destruida; Dentro del vehículo había tres personas, mientras que una mujer fue proyectada fuera del mismo.

El segundo incidente llamó la atención de varias personas, en particular de la usuaria de X @BigImpactHumans, quien realizó una publicación en su cuenta, donde compartió las imágenes del accidente y las acompañó con el siguiente mensaje:

"No tengo idea de qué estaba haciendo. La persona que conducía este Cybertruck en México, pero este accidente es sorprendente. Todos los ocupantes del Cybertruck sobrevivieron. Si esto no demuestra la seguridad de los vehículos Tesla, entonces no sé qué lo hará".

Esta publicación no solo captó la atención de algunos internautas, quienes también se sorprendieron al ver la camioneta destrozada, sino que también llegó a Elon Musk, fundador y CEO de Tesla, quien decidió repostear el contenido y responder su pregunta, subrayando su confianza en la Resistencia del Cybertruck, ya que afirmó que este vehículo "es más resistente que una bolsa de clavos".

X/@elonmusk

