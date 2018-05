Cuarteto de Nos revela sus secretos

Después de su presentación en el pasado Roxy Fest, en la que cosecharon el éxito al hacer cantar y brincar a sus seguidores, platicamos con tres integrantes del grupo. Roberto Musso charló sobre el proceso compositivo de sus canciones, que siempre contienen elaboradas letras: “Cuando me pongo a hacer una canción me gusta tener muy claro el concepto de lo que quiero hablar. No tengo por un lado la melodía y por otro una música para ver si le calza bien. Quiero hablar de un tema y surge la letra junto con la melodía y el arreglo. Siempre digo, por más que las letras son el sello distintivo de la banda, lo que lo hace original y marca la diferencia, también le ponemos muchas horas a la parte de la música”.

Gustavo “Topo” Antuña, guitarrista, agregó en ese sentido que “el cantante es ingeniero en sistemas. Creo que utiliza el sistema binario para componer sus letras. Es muy original, es gran parte del peso del Cuarteto son las líricas”.

Roberto confirmó las sospechas de su compañero: “Sí, lógico: como gente muy estructurada, muy sumergida en los números y todo lo real. La parte de las letras con los números está superidentificada una con la otra. Para mí la facultad fue también conocer el método científico: probar experimentos… para mí la canción es un experimento. No tengo miedo de fracasar”.

Álvaro Pintos, también integrante del Cuarteto de Nos, agregó: “Es muy obsesivo en sus letras, se encierra un año entero a hacerlas”.

Los motores del sueño

Sobre la vocación de dedicarse a la música, Roberto recordó esa primera inspiración que tuvo al escuchar a otros grandes compositores de canciones: “Cuando tenía nueve años mi tía abuela me regaló un disco de los Beatles, cuando lo puse por primera vez dije ‘Yo quiero ser como estos tipos, dando vuelta al mundo con mis canciones’. Más o menos ahí va”.

Luego de la escritura de las canciones viene el montaje: llevarlas del papel hasta el público. Gustavo Antuña detalló: “Está el proceso compositivo de Roberto, se bajan las canciones a la parte humana, los ensayos, y después se arma un show y se gira ese show en Latinoamérica. Falta el disco en el medio”. Gustavo, al igual que sus compañeros dentro del Cuarteto de Nos, tiene una vibra muy festiva sobre el escenario, cantando y bailando mientras toca: “Creo que hace tantos años que estamos tocando que es como si con los amigos del liceo nos fuéramos de gira. Desde hace treinta años hacemos lo mismo, esa felicidad se queda guardada. Es hacer lo que nos gusta. El grupo humano es hermoso, eso genera que la felicidad salga sola”.

Al recordar los años de experiencias con el Cuarteto de Nos, Gustavo resalta una en particular: “Yo tengo recuerdos lindos, y a la vez que me dieron miedo. Cuando tocamos en Argentina frente a un millón de personas. Después de 10 mil es lo mismo, pero cuando nos dicen que son un millón… Es la tercera parte de nuestro país, es muy fuerte. Impactante. Eso lo tengo como un momento muy lindo”.

Álvaro Pintos platicó la intención de regresar con más frecuencia a Guadalajara: “Estamos muy felices, la verdad estamos recontentos. No es la primera vez que venimos y nos reciben con la misma calidad desde la primera vez”.

Disfrutaron del Roxy

Para el músico, tocar en un festival tiene una analogía futbolística: “Son como los partidos de visitante. Son más difíciles: es de pronto cuando la banda se prende también. Es el momento de jugársela toda, poner todo sobre la cancha, es el momento del músico. Van a contar mucho de lo que vieron”. Pero como sucedió en el Roxy, todo salió bien: “Lo más hermoso es cuando la energía fluye entre público y música, que todo está conectado, eso es hermoso”.