¿Cuándo se estrena "Minuto para ganar VIP"?

El próximo domingo 13 de junio a las 21:00 horas en el canal Las Estrellas, se estrena la nueva edición del programa "Minuto para ganar VIP", esta vez bajo la conducción de Adrián Uribe, a través de su personaje "El Vitor".

Esta temporada producida por Guillermo del Bosque es de 16 episodios y en este primer programa se contará con la participación de Gabriel Soto y "Nacaranda" (Consuelo Duval).

En rueda de prensa virtual, el productor recordó que durante los próximos ocho domingos se estarán presentando dos programas de una hora cada uno. Se realizó además un episodio especial que en las próximas semanas se avisará de qué trata.

Entre los famosos invitados para esta temporada, destacan Galilea Montijo, Lambda García, Odalys Ramírez, Paul Stanley, Erika Buenfil, Emmanuel Palomares, Carlos Ferro, Latin Lover, Paola Rojas, "Burro" Van Rankin, Irina Baeva, "Albertano", Vadhir y José Eduardo Derbez, entre otros.

Estas celebridades entran a jugar representado a "soñadores" que necesitan de un monto económico para cubrir una necesidad imperante en sus vidas. La dinámica consiste en tratar de superar 10 juegos, y de resolverlos todos, pueden alcanzar la cantidad de los dos millones de pesos, cifra que nadie ha logrado en las emisiones que se han hecho en México, en 2013 con Marco Antoni Regil y en 2020 con Héctor Sandarti.

Dijo Del Bosque que el gran diferenciador de esta nueva temporada es el presentador, "cada uno de los conductores como Marco Antonio Regil o Sandarti el año pasado, lo hicieron maravilloso, pero como lo he dicho, con el toque de humor, la comedia y la improvisación que tiene 'El Vitor', pues estamos hablando que tenemos enfrente a uno de los principales entretenedores de toda habla hispana". Recordó además que ya tiene trabajando con Uribe entre 13 y 14 años.

Por su parte, dijo Adrián que le gusta mucho tanto trabajar en programas de comedia como de concursos. "Los dos tienen su chiste, pero por ejemplo, en 'Nosotros los guapos' que estamos en foro, se ríen los camarógrafos, pero no es lo mismo estar con un público en vivo y eso me hace que le eche más ganas y me prenda más porque está oyendo ahí la respuesta inmediata de la gente y eso también contagia bien bonito al público que está viendo al programa desde su casa".

Esperan tanto Guillermo como "El Vitor" contar con la respuesta de la gente con este programa al que le han dedicado mucho cariño, pues además lo desarrollaron en tiempos de pandemia, bajo las medidas de seguridad e higiene requeridas.

