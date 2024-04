¿Cuál es el pleito entre Kendrick Lamar, J Cole y Drake?

En la sexta canción del último álbum de Future y Metro Boomin, Kendrick Lamar asegura que no hay dudas: él es el mejor rapero de la generación. El artista de Compton, quien apenas hace unos días canceló su participación en el festival Tecate Pa'l Norte, pese a haberse presentado una semana atrás en el Ceremonia, hace referencia en "Like that" a una discusión muy lejana acerca del papel protagónico de estos tres raperos.

En algún momento de la década pasada, J Cole se refirió a sus dos compañeros de género y a él mismo como el "Big 3". Sin embargo, y pese a haber colaborado juntos en un par de canciones, a Kendrick ese nivel jerárquico no le pareció justo. Por lo que más pronto que tarde advirtió que ya no quería ser mencionado en las canciones de Cole y Drake.

Derivado de esa tensión, en "For all the dogs" J Cole y Drake dedicaron un par de versos para Kendrick en los que se le volvía a poner en la misma línea que ellos y el resto de raperos. Esta discusión fue revivida por Kendrick, varios años después con el espacio otorgado en "Like That" de Future y Metro Boomin. Lamar aprovechó sus segundos para dejarles un par de anuncios.

A Drake le aseguró que el respeto es mucho más valioso que el dinero, haciendo referencia a que este artista, pese a ser el que tiene una fortuna monetaria más grande, no cuenta con el respaldo de la crítica y de otros raperos del medio. Por otro lado, a Cole lo estuvo retando constantemente a que apareciese si se cree tan "grande".

De manera sorpresivamente rápida, J Cole estrenó un nuevo álbum llamado "Might delate later". En la última canción tuvo varios recados para Kendrick. Por un lado, mencionó que el álbum "To Pimp a Butterfly" de Lamar, considerada la obra maestra del artista, es aburrido. Sobre la carrera de este rapero, mencionó que su calidad ha caído con los años como la de Los Simpsons.

Este tipo de tiraderas son comunes en géneros como el hip-hop y el rap. Esta es una de las peleas más recientes y lejanas de los principales artistas del género. Habrá que esperar si alguno más busca tomar el micrófono con ánimos de pelear.

