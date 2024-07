Como una forma de festejar “la música en todos los sentidos” La Gusana Ciega, una de las bandas de rock más importantes de México, alista su presentación en el Auditorio Nacional, donde recorrerá sus éxitos y tocará versiones de antiguas canciones incluidas en sus discos 'Jaibol I' y 'Jaibol II'.

“Siento que la receta es en este caso de estos discos es el tributo a la música, es una forma de festejar la música en todos los sentidos” , dijo en una conferencia de prensa Daniel Gutiérrez, vocalista y guitarrista de la agrupación.

El cantante se refirió 'Jaibol II', el nuevo álbum de La Gusana Ciega, que se presentará por cuarta ocasión en el Auditorio Nacional el próximo 4 de octubre , y en el que retoman canciones de antaño como “¿Usted qué haría?” del argentino Diego Verdaguer y “Eres”, del cantautor mexicano Napoleón.

“El momento de hacer un nuevo disco también se conjunta con el deseo de entregarle a nuestros padres, hacerles un regalo a ellos y a nuestros familiares que nos apoyaron cuando éramos chavitos (jovencitos)”, señaló.

El grupo, que también integran Germán Arroyo en la batería y Luis Ernesto Martínez ‘Lu’ en el bajo, se ha mantenido en constante evolución desde sus inicios en los noventa, cautivando a nuevas generaciones y a sus más fieles seguidores de siempre.

Por ello, hacer una nueva versión de las canciones ha sido, además de un reto, un esfuerzo para seguir posicionándose en el rock mexicano.

“Creo que algo importante es que nunca hemos estado donde queremos estar, siempre queremos algo más y más y más (...) Entonces es mucho trabajo y mucho amor, a lo que hacemos, mucha víscera, la verdad, porque hacer discos y todo eso son bastantes sacrificios en muchos aspectos”, afirmó Germán Arroyo.

A 16 años de su primer 'Jaibol', esta segunda parte representa para los integrantes de La Gusana Ciega una forma de hacer un tributo a los artistas que marcaron su infancia.