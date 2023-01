Este domingo por la noche se celebró la edición 28 de los Critics Choice Awards desde el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles, California donde la película “Todo en todas partes al mismo tiempo” obtuvo importantes premios como el de Mejor Película, Mejor Dirección para Daniel Kwan y Daniel Scheinert, así como el galardón a Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan, Mejor Montaje y Mejor Guion Original, en total cinco galardones.

El equipo de producción y dirección agradeció sobre todo a Michelle Yeoh, la protagonista de esta historia, así como a Jamie Lee Curtis, quien no pudo acudir a la velada por estar enferma, según informaron.

En tanto, el galardón a Mejor Película Animada fue para el jalisciense Guillermo del Toro por su cinta “Pinocho” en codirección con Mark Gustafson. En su discurso, Guillermo expresó que “animar es dar un alma a algo que no la tiene. Esta es una película antigua y eterna que hicimos nueva y por suerte nos rechazaron todos los estudios, empezamos en 2004 y aquí estamos. La animación es un excelente camino para lograr grandes objetivos; la animación no solo es para niños”.

Durante la velada también estuvieron muy presentes sus amigos y compatriotas Alejandro González Iñárritu y Diego Luna, este último nominado como Mejor Actor en una serie de drama por “Andor”, cuando subió a presentar una de las categorías, saludó en español: “Un placer estar con ustedes, y con sus gérmenes, también se agradece”.

Chelsea Handler fue la anfitriona de la velada, y al inicio de la gala bromeó con los invitados, destacando que han sido años difíciles con la pandemia, la viruela del mano y la gira de medios de “No te preocupes cariño” cinta dirigida por Olivia Wilde, la cual protagonizaron Florence Pug y Harry Styles. Y de la cual la prensa del corazón habló mucho, pero por la mala relación de Olivia y Florence.

Hubo dos reconocimientos especiales durante la ceremonia, el primero fue cuando Kate Hudson le entregó el premio SeeHer Award 2023 a Janelle Monáe, quien ofreció un emotivo discurso: “Soy Janelle Monáe y mis pronombres son ella/ella/ellos/ellos. Soy una mujer libre. Mi identidad tiene influencia sobre mis decisiones y mi trabajo. Contando historias somos capaces de darle luz a la experiencia humana. A veces yo también no me podía ver a mí misma, no podía ver mi don, o mi propósito en ese momento, pero gracias a Dios, muchas otras personas lo vieron y me dieron oportunidades a pesar de mi falta de confianza. Los veo, pero también los reto a todos ustedes para que se vean a sí mismos”.

El otro premio especial fue a la trayectoria de Jeff Bridges, quien agradeció a quiénes han formado parte de su carrera, como su padre, destacando que él era la razón por la que estaba justamente parado en este escenario. “Contar historias es un privilegio que tenemos como actores”.

Otro discurso especial que conmovió a la audiencia fue el de Brendan Fraser, quien ganó como Mejor Actor por la película “La Ballena”. “Esta película es sobre el amor y la redención, es sobre encontrar la luz en un lugar oscuro. Yo estaba en una zona salvaje, pero me encontraron. Si ustedes están en un océano oscuro, les digo que si tiene la energía para ponerse de pie e ir hacia la luz, buenas cosas pasarán”. También durante la gala Cate Blanchett ganó como Mejor Actriz por “Tár” y “Better Call Saul” ganó como Mejor serie de drama.

Lista de ganadores

Mejor actriz en serie limitada o película para televisión

Amanda Seyfried – The Dropout

Mejor película extranjera

RRR (India)

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Giancarlo Esposito – Better Call Saul

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Mejor actor de reparto en serie limitada o película para televisión

Paul Walter Hauser – Encerrado con el diablo

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película para televisión

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Henry Winkler – Barry

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

SeeHer Award 2023

Janelle Monáe

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan – Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett – Pantera Negra: Wakanda por siempre

Mejor actor en serie limitada o película para televisión

Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro

Premio a la trayectoria

Jeff Bridges

Mejor actor en una serie de comedia

Jeremy Allen White – The Bear

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart – Hacks

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Mejor actor en una serie de drama

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Mejor actriz en una serie de drama

Zendaya – Euphoria

Mejor serie de drama

Better Call Saul

Mejor serie limitada

The Dropout

Mejor director

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actor

Brendan Fraser – La ballena

Mejor actriz

Cate Blanchett – Tár

Mejor película

Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actor o actriz joven

Gabriel LaBelle – Los Fabelman

Mejor reparto

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Mejor fotografía

Claudio Miranda – Top Gun: Maverick

Mejor guión original

Daniel Kwan y Daniel Scheinert – Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor Montaje

Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor guión adaptado

Sarah Polley – Ellas hablan

Mejor diseño de producción

Florencia Martin y Anthony Carlino – Babylon

Mejor diseño de vestuario

Ruth E. Carter, Pantera Negra – Wakanda Por Siempre

Mejor peluquería y maquillaje

Elvis

Mejores efectos visuales

Avatar: El camino del agua

Mejor comedia

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Mejor canción

Naatu Naatu – RRR

Mejor banda sonora

Hildur Gudnadóttir – Tár

