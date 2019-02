Critican a Belinda por copiar a Katy Perry

La cantante de pop Belinda fue criticada en redes sociales tras publicar una fotografía donde usa traje escolar, gafas de pasta y braquets, un estilo que han comparado inmediatamente con el que usa Katy Perry en el sencillo de "Last Friday Night".



"El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información", escribió la intérprete para acompañar su foto.

La imagen que cuenta con más de 117 mil Me Gusta y más de 900 comentarios y la mayoría de ellos recuerdan que ese es el estilo de Katy Perry y le sugieren que debería ser original.

"¿Belinda Perry?", "¿Qué clase de Last Friday Night (TGIF) es este?", "No está padre, deberías ser original. Es una copia @katyperry Last Friday Night. Qué mal, sé original", son algunos de los comentarios que se leen en la red social.

Katy Perry lanzó "Last Friday Night (T.G.I.F.)" y forma parte de su disco "Teenage Dream". Fue el quinto sencillo del material y encabeza la lista de Billboard Hot 100 y Canadian Hot 100.

JM