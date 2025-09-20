En el marco de los Premios Ariel celebrados en Puerto Vallarta, el actor y productor tapatío Cristo Fernández compartió su entusiasmo por la recepción que ha tenido la cinta Corina y adelantó los proyectos que marcarán su trayectoria en los próximos meses.

El artista, conocido por combinar su carrera en el cine con su faceta como productor, destacó que formar parte de esta ópera prima de Urzula Barba Hopfner representa un logro colectivo para el cine jalisciense. “Sí, la verdad, pues es un honor ser parte de Corina, esta película 100% tapatía. No solo como actor, también como productor con nuestra casa, Espectro MX Films. Se vienen cosas buenas y estamos muy felices por la ópera prima de Urzula”, comentó.

La película, producida por Mandarina Cine en colaboración con Cobra Films, Espectro MX Films y CM Films, ha tenido una importante presencia en la temporada de premiaciones. Para Fernández, el éxito de la cinta también es reflejo de la fuerza que Jalisco ha ganado como destino fílmico. “Creo que cada vez se está viniendo más producción a Guadalajara. Hay muchas locaciones muy bonitas y que los premios más grandes de México también se celebren en Jalisco es muy importante para nosotros”, expresó.

Sobre sus próximos pasos en la actuación, Fernández adelantó que prepara nuevos proyectos tanto en televisión como en cine. “Se está cerrando la nueva temporada de la serie Acapulco, que curiosamente se filmó aquí en Puerto Vallarta”, reveló.

Uno de los estrenos que más expectativas genera es el drama histórico La increíble historia de Julia Pastrana, filmado en Madrid y producido por BTF Media. La cinta recupera la vida de la cantante mexicana del siglo XIX que, a causa de la hipertricosis, fue exhibida en circos y espectáculos de fenómenos alrededor del mundo. “Pronto saldrá este drama que hicimos en Madrid. Una historia fuerte, pero también necesaria”, adelantó el actor.

Su agenda también incluye un proyecto rodado en Suiza y la postproducción de una película grabada en Guadalajara el año pasado bajo el sello de Espectro MX Films. Además, Fernández planea impulsar más producciones desde su estado natal. “Estamos tratando también de producir y desarrollar más cosas en Guadalajara. Creo que este año quizás ha estado un poquito flojo, pero se me ha dado más tiempo para enfocarme en mis proyectos personales”, señaló.

Más allá de las cámaras, el actor reconoció que otra de sus pasiones sigue presente: el fútbol. “Yo también ando en cosas de fútbol, volviendo a las raíces, ya les platicaremos”, comentó entre risas.

