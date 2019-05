Cristian Castro comienza su tour en Guadalajara

Un paseo por la nostalgia y por grandes éxitos es lo que prepara Cristian Castro para este 4 de mayo, día en el que inicia su tour 2019: “Mi tributo a Juan Gabriel”, el cual se realizará en el Auditorio Telmex a las 21:00 horas. Previo a este espectáculo, el cantante platicó lo que le espera al público durante la velada del sábado. “Es maravilloso estar aquí, siempre hay un reto muy grande con ustedes, me siento muy honrado de poder ofrecer buenas canciones en este tributo a Juan Gabriel que ha sido bastante relajado, pero el show tiene muchísima magia y ya lo van a descubrir”, compartió.

Señala que promete una noche muy emotiva y llena de baile, no solo cantará los temas de este homenaje a “El divo de Juárez”, también otras melodías de ‘Juanga’ que no incluyó en el disco y, claro, sus éxitos, esos que la gente conoce y se han quedado indelebles al paso del tiempo. “Iniciar en este auditorio siento que me va a dar suerte, Jalisco siempre me distingue con su alegría y con muchos seguidores, siempre están muy interesados por el estilo romántico a pesar de tantos géneros que se apoderan hoy de lo que llamamos el pop latino”.

Pendiente de José José

Cristian reconoció que dos de sus ídolos más importantes y que también son sus influencias, son Juan Gabriel y José José, por lo que comentó que en febrero pasado marcó a su casa de Miami para platicar con él:

“La última vez que le hablé fue en su cumpleaños, el 17 de febrero, llamé a Sarita, me contestó muy amable, le dije que si me podría pasar a José José y me dijo que lamentablemente no estaba como para hablar; entonces, tuve una plática muy seria con ella, ya me explicó la situación, y bueno, recordemos lo mejor de cada persona. Yo sé que nos gusta mucho a los mexicanos las tragedias individuales de cada uno de nosotros: ‘se divorció, se enfermó, está viejo’… todo eso que es la picardía que le gusta mucho manejar a este país, pero me gustaría que ya comenzáramos a ver las cosas más positivas de todos nosotros”.

También recordó que aunque algunas leyendas musicales importantes se han ido, está gustoso de que otras figuras sigan trabajando, ya que así los mexicanos los podemos disfrutar, como Vicente Fernández o Marco Antonio Solís, entre otros.

Su inspiración

Castro detalló que la inspiración para ser cantante viene de valorar y enamorarse de las mujeres a quienes considera seres divinos e importantes en su vida y en la de todos. “La mujer es el hogar, y el compromiso que tiene es altísimo, y yo ya la veo ahí en esas letras (de las canciones) y la quiero abrazar, la quiero para siempre, estoy un poco obsesionado con la mujer y con todos sus encantos. También me gustaron las canciones fuertes y las letras que decían cosas intensas y los llantos de los cantantes, ahí dije que esto era lo mejor de la vida y es parte de lo que somos los mexicanos también”, confesó con respecto de dónde nace su amor por la interpretación.

Igualmente, compartió que otros de sus deseos es alargar su vida. Afirmó que la edad es un tesoro y que para los artistas, modelos, actores y hasta para los periodistas es un aspecto importante que les gustaría, y a él también, conservar por más tiempo. En su caso para seguir cantando las baladas poderosas que tanto disfruta la gente, pero no se queja, pues a sus 44 años se siente muy saludable y con mucha fuerza para seguir cantando.

Finalmente, por el lado de las críticas, señaló que las afronta de la mejor manera siempre y cuando sean constructivas y sirvan para crecer y mejorar.

Agéndalo

Cristian Castro presenta “Tributo a Juan Gabriel” el sábado 4 de mayo a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex. Boletos desde $800 a mil 600 pesos; en taquillas del recinto y a través de Ticketmaster.