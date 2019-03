Considero al "Loco" Valdés un amigo, un conocido: Cristian Castro

En entrevista para "Suelta la Sopa", el Cristian Castro aseguró que esa ausencia de Manuel "El Loco" Valdés no la resintió tanto porque estuvo junto a sus tíos.

"Yo no crecí con mi papá penosamente, tristemente"

"Mis tíos remplazaron un poquito la idea de papá, no se sintió tanto esa ausencia, esa tristeza que sí es grande", dijo.

El hijo de Verónica Castro admitió que debido a que no convivió con su papá, el cariño que siente por él es como el que se le tiene a un amigo o a un conocido.

"Yo no crecí con mi papá penosamente, tristemente; me da mucho gusto ser el producto de ese romance y la verdad le agradezco tanto a Dios ser hijo de mi papá, sin embargo lo considero un amigo, un conocido, no lo puedo considerar tanto ese padre porque no lo sentí", confesó.

Sobre la crisis de salud por la que atravesó hace unas semanas el "Loco" Valdés, Cristian puntualizó que el interés por él existe, pero no es tanto como el que tiene por su madre.

"Ya crecí, ya es un poquito tarde, mi atención hacia él no es tanta como obviamente lo es hacia todo el mundo de mi mamá". "Le pido una disculpa si es que hay que pedirla pero en realidad me preocupa mucho su salud, quiero que la vida lo deje vivir mucho".

El intérprete mencionó que a pesar de toda la relación que tiene con su papá es buena, pero sin "dramas", ya que eso le molestaría al "Loco" Valdés.

"Estamos bien, ya tuvimos un diálogo, tuvimos experiencias juntos de ir juntos al futbol, no se necesite que estemos pegados, dramatizando una cosa que a él no le gustaría que yo dramatizara", finalizó.

AC