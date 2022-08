Cristian Castro: ¡No para! El cantante aparece con nuevo look inspirado en equipo de futbol

Los looks de Cristian Castro siguen dando de qué hablar, pues el actual juez del programa "Canta conmigo", Argentina, no deja de probar colores arriesgados en su cabello.

Cada que el cantante aparece con un estilo diferente se vuelve tendencia, no teme a usar colores vibrantes como un naranja o verde o tonos más suaves como un rubio.

Recientemente recibió críticas por su aspecto luego de que apareciera con un color morado, incluso lo compararon con personajes de películas como con el anfitrión de los juegos del hambre, Caesar Flickerman, y hasta con los pollitos de colores que se venden en los mercados mexicanos.

Ahora vuelve a sorprender a sus fanáticos. El artista eligió dos tonos, rojo y azul que lucen en forma de rayas en su cabellera, el peinado también hizo juego con su playera de los mismos colores, que pertenece al Club Atlético San Lorenzo de Almagro, una entidad polideportiva de la región que se fundó el 1 de abril de 1908.

El intérprete de "Por amarte así" subió a su Instagram un video donde está junto a una de sus compañeras del programa y está saludando a quien parece ser jugador del equipo.

A diferencia de la ocasión pasada, Cristian recibió algunos comentarios positivos de sus fans en la red social.

"Me encanta q la gente se divierta, es lo mejor", escribió fannyfloresq, mientras que otros aseguraron que no había por qué espantarse de las decisiones de imagen del cantante, "señores no se alarmen, siempre nos ha hecho reír".

La usuaria @hillkskbel lo defendió: "Muy su vida y al que no le guste, pues que pase de largo.... La vida es un instante y si a él gusta disfrutarla así se respeta".

