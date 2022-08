Cristian Castro: El cantante revela la razón por la que se fue de México

Durante los últimos días, Cristian Castro ha sido tendencia en redes sociales por sus repentinos cambios de looks que utilizó en un programa de televisión en Argentina. Ahora en su regreso a México para presentar uno de sus conciertos en Cuernavaca, el cantante habló sobre el por qué se vio obligado a abandonar el país, donde hizo gran parte de su carrera musical.

En una entrevista que dio para el programa de televisión "Ventaneando", el intérprete de "Azul" mencionó que en el año de 1994 tuvo que irse de México debido a los problemas de delincuencia, que además tuvo que vivir en sangre propia.

"Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche, pues bien encañonado y luego se metieron a mi casa ocho chavos". dijo Castro.

Cristian Castro dejó en claro que fue la única razón por lo que se vio obligado a dejar el país, pues en caso de no haber sido víctima de esto seguiría viviendo en México.

"Pues, ¿por qué más me voy a ir? ¿Cómo los voy a dejar? ¡Nombre! Este país es lo más lindo del mundo, pero otros asaltitos, no sé. Me robaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj, te digo que se metieron a mi casa y, bueno, yo sí me asustó".

Finalmente agregó que tiene planeado quedarse un tiempo en México, además de pasar unas vacaciones en las playas de Acapulco en compañía de Verónica Castro.

"Sí voy a volver, pues es que México está picadisimo, yo creo que me voy a ir a Acapulco con mi mamá", agregó.

MF