Desde el pasado jueves 26 de enero se estrenó en salas de cine de México, la película australiana, “Corsage: La Emperatriz Rebelde”, cinta ganadora a Mejor Interpretación en la edición 75 del Festival de Cannes. Justamente la ganadora es la protagonista es Vicky Krieps, quien con Gael García en el 2021 hizo la cinta de terror “Viejos” del director M. Night Shyamalan y que también hizo con Daniel Day-Lewis en 2017 la cinta “El hilo fantasma”.

El recorrido tan relevante en festivales y premiaciones ha colocado a esta cinta dirigida por Marie Kreutzer, como una de las producciones más importantes del cine internacional durante 2022 y es ahora que el público mexicano tiene la oportunidad de ver el proyecto en la gran pantalla. La película llegó bajo la distribución de Tulip Pictures.

“Corsage: La Emperatriz Rebelde” fue parte de la shortlist en la categoría a mejor película internacional rumbo al Premio Oscar que se celebrará en marzo próximo, y aunque las nominaciones ya se revelaron y la cinta no contó con la suerte de ser incluía en esta terna, no deja de ser una importante apuesta fílmica.

Además, la cinta también fue premiada en el BFI London Films Festival como mejor película y recibió una mención especial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La trama está inspirada en la vida de Elisabeth de Austria, también conocida como “Sissi”, y principalmente en lo que representa cumplir 40 años para una mujer sujeta a la opinión pública y a la exigencia de perfección, esbeltez, belleza y gracia.

Vicky compartió en una entrevista con la revista Elle que para ella fue hermoso abrazar sus propias contradicciones y encarnar a una figura histórica como Elisabeth. “Necesitaba un personaje en el que pudiera poner todo esto y que fuera tan difícil e incomprensible como yo”.

La publicación refrendó que la emperatriz “Sissi” no es un personaje particularmente simpático, “podía ser injusta y dura con sus seres queridos”, resalta Vicky, pues la emperatriz quería siempre obtener la atención de los demás y dedicarse en cuerpo y alma a su imagen, y justamente estos aspectos fueron los que hicieron que la actriz se adentrara de ello al personaje porque eso fue lo que la enganchó para poder interpretarlo. “Quería mostrar un personaje femenino que no tiene que complacer, que no tiene que ser explicado, o que no tiene que caber en una caja”.

En el elenco también participan Colin Morgan, Aaron Friesz y Florian Teichtmeister. Sin embargo, el estreno se ve ensombrecido por el reciente escándalo en el que está involucrado, Florian, pues ha trascendido que se encontró pornografía infantil en su casa, este actor interpreta al emperador Franz Joseph.

Sinopsis

A medida que se acerca su cumpleaños número 40, “Sissi” comienza a ser considerada oficialmente una persona mayor. Desconcertada, la última emperatriz empieza a buscar formas de mantener su imagen pública, antes idolatrada por su belleza.

MF